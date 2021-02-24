На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід

Повідомляється, що аварія сталася близько 02:00 на проспекті Перемоги, 39. В результаті прориву тепломережі гаряча вода через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід. На даний момент аварійна бригада локалізувала аварію та відкачує воду.

Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках, ремонтні роботи планується завершити після опівночі.

Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

Фото: аварія на тепломережі (kyivcity.gov.ua)