Принятие какого закона даст Украине возможность получить более 300 млн евро: ответ Шуляк

Своевременное принятие и вступление в силу закона "Об основных принципах жилищной политики" (№12377) даст Украине возможность получить более 300 млн евро в рамках программы Ukraine Facility. Сделать это надо до конца декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время онлайн-встречи с Ассоциацией малых городов Украины.

По ее словам, этот закон является одним из индикаторов для выплаты очередного транша ЕС. Сейчас законопроект, зарегистрированный еще в январе 2025 года, не принят Верховной Радой даже в первом чтении, но шансы успеть есть.

Что происходит с законопроектом сейчас?

По данным Шуляк, рассмотрение законопроекта, который даст старт началу в Украине масштабной жилищной реформы, ожидается в Верховной Раде на ближайшем заседании. После этого на базе профильного комитета создадут рабочую группу, которая будет готовить документ ко второму чтению. И работы впереди очень много, отметила Шуляк, поскольку этот Закон в окончательной редакции должен вступить в силу не позднее декабря этого года.

"Законопроект №12377 - это не просто внутренняя реформа, это часть обязательств Украины перед ЕС. За его вступление в силу мы должны получить 300 миллионов евро в рамках Ukraine Facility. Но пока документ даже не прошел первое чтение. Надеюсь, что это удастся сделать уже на ближайшей пленарной неделе", - отметила Елена Шуляк.

Законопроект №12377 - это только начало

Парламентарий отметила, что окончательное принятие этого законопроекта не решит сразу накопленные годами жилищные проблемы. Однако это станет весомым шагом к реформированию сферы жилья. В дальнейшем нужно будет создать еще два законопроекта - "О жилищном фонде социального назначения", для принятия которого определен дедлайном декабрь 2026 года, а также об управлении этим фондом.

"Поэтому законопроект №12377 - рамочный. Далее для реформы нужно будет не только создать и принять дополнительные законы, но и внести очень много изменений в существующие. Принятие рамочного законопроекта не приведет к немедленному решению проблем с жильем, но именно это позволит двигаться дальше в следующих законодательных актах и изменениях", - пояснила Елена Шуляк.

Так, нужно будет, в частности, разработать Национальную жилищную стратегию, Региональные жилищные стратегии и такие стратегии для каждой общины. Кроме этого, добавила нардеп, есть проблемы по переводу существующих жилых домов из государственной в коммунальную собственность. Этот механизм планируется пересмотреть и упросить, что "развяжет руки" общинам, - они смогут брать такие объекты в собственность, ремонтировать и предоставлять в пользование.

"Кроме этого, нужно усовершенствовать такой механизм, как жилищно-строительные кооперативы. Мы знаем, что граждане используют его для решения своих жилищных проблем уже очень давно. Но нам нужно будет дать ему новое дыхание, чтобы застройщики не использовали их для своих упрощенных схем. Чтобы именно граждане через различные механизмы - реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт - могли его шире использовать", - акцентировала Елена Шуляк.

Напоследок она отметила, что уже существующие финансово-кредитные механизмы нужно будет распространить на большее количество категорий населения. Впрочем, и возможности пока единственной государственной программы еОселя необходимо будет расширить для ВПО и ветеранов. Для них нужно уменьшить размер первого взноса по программе и процентную ставку.