Шуляк отчиталась, как продвигается реформа госуправления в Украине

По словам Шуляк, одним из наиболее успешных мероприятий стало вступление в силу закона, который вносит изменения в почти 200 законодательных актов для внедрения админпроцедуры и устраняет коллизии между Законом "Об административной процедуре" и специальными законами и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС. Не менее важным достижением является принятие Закона "О публичных консультациях" как непременной части эффективного управления.

Согласно документу, рассказала она, реформа госуправления перешла из условно технических категорий в разряд базовых предпосылок для членства в ЕС. Речь идет о трех ключевых направлениях изменений: качество публичных услуг и процедур, профессиональная публичная служба и эффективное управление. Они являются условием для вступления в ЕС, а также одним из 150 индикаторов выполнения программы Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро до 2027 года. В 2024 году, подчеркнула Елена Шуляк, реформа государственного управления фактически стала одним из ответов Украины на двойной вызов: третий год полномасштабной войны и параллельное движение к открытию полноценных переговоров о членстве.

"По состоянию на сегодня на должностях государственной службы работает более 150 тысяч служащих. Поэтому, когда мы говорим о реформировании системы государственного управления, мы должны понимать, что это коснется десятков тысяч украинцев. В то же время прошлый год показал, что без реформы не будет и доступа к финансированию в рамках Ukraine Facility", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, отчет четко фиксирует конкретный прогресс выполнения самой Стратегии. В 2024 году истекал срок выполнения 23 мероприятий, из которых 21 уже выполнено. Всего с начала реализации плана мероприятий завершено 36 из 43, срок которых наступил. Отдельный блок - это система индикаторов: для двадцати показателей ежегодно определяется по 30 целевых значений, и за 2024 год достигнуто 14 из них. Часть индикаторов, признает парламентарий, или пока не может быть измерена из-за объективных ограничений во время военного положения, или требует корректировки, поскольку планировалась в условиях мирного времени.

Отдельным пунктом, проинформировала Елена Шуляк, является первое направление Стратегии - качественные услуги и удобные процедуры. Здесь важным шагом стало вступление в силу Закона "Об административной процедуре" через принятие парламентом и вступление в силу комплексного закона об изменениях в специальное законодательство.

"Этот документ устраняет коллизии между общими правилами админпроцедуры, приближая украинскую модель к европейскому подходу, где гражданин имеет понятный, прозрачный порядок взаимодействия с органами власти. Параллельно государство продолжило инвестировать в цифровизацию, которая является безоговорочным антикоррупционным предохранителем. В частности, расширялся функционал "Дії", - напомнила Шуляк.

Она убеждена, что реформа административной процедуры должна измеряться не названиями законов, а тем, насколько понятным и справедливым становится взаимодействие с государством.

"В 2024 году Верховная Рада приняла Закон № 4017-IX, который вносит изменения в 196 законодательных актов и устраняет коллизии между общим Законом "Об административной процедуре" и специальными законами. Параллельно правительство упростило ряд конкретных процедур, и вместо запланированных пяти имеем тринадцать упрощенных процессов предоставления публичных услуг", - уточнила народный депутат.

Не менее важно, что внедрение админпроцедуры подкрепляется не только нормами, но и системной работой с человеческим капиталом в государстве. В отчете указано, что тысячи публичных служащих и должностных лиц ОМС прошли обучение по новым подходам к общей административной процедуре. Сотни госслужащих, непосредственно вовлеченных в евроинтеграционный трек, повышали квалификацию в Высшей школе публичного управления по специальным программам, посвященным отношениям Украина - ЕС и приближению украинского законодательства к acquis ЕС - всего того массива норм, по которым ежедневно живет Евросоюз.

Второй большой блок Стратегии, на который обратила внимание Елена Шуляк, - это профессиональная публичная служба и управление персоналом. В 2024 году, согласно отчету, начата реформа системы оплаты труда госслужащих - через решение в законе о Государственном бюджете введена новая логика, когда заработная плата базируется на прозрачной классификации должностей.

"Это должно уменьшить пространство для манипуляций с надбавками и другими вариативными элементами, сделать систему вознаграждения более справедливой и предсказуемой. Вместе с тем отчет честно фиксирует: не все целевые показатели по доле госслужащих, прошедших повышение квалификации, удалось достичь, поэтому эта задача переходит в последующие годы", - акцентировала Елена Шуляк.

Запуск новой системы оплаты труда с четкой классификацией должностей можно считать положительным сигналом движения государства от хаотичной модели надбавок к более понятной и справедливой системе вознаграждения. Однако авторы отчета отмечают, что в 2024 году Украина не вышла на запланированные показатели повышения квалификации, и это должно стать одним из приоритетов на следующий период.

Напоследок народный депутат отметила, что реализация Стратегии реформирования государственного управления в 2024 году важна не только для правительства или парламента, но и для международных партнеров и украинского общества в целом. Прозрачная отчетность, четкие цифры и признание проблем, подытожила Елена Шуляк, являются частью новой культуры государственного управления, к которой Украина движется вместе с реформой публичной администрации.