Шуляк: в Украине будут менять жилищную политику по стандартам ЕС

В Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

В основе изменений – работа над законопроектом об основных принципах жилищной политики. Для финализации документа в течение апреля текущего года проведут масштабные публичные консультации, в ходе которых соберут замечания и предложения к законопроекту всех стейкхолдеров и общественности, без которых невозможно создание современного и эффективного законодательства.

"Действующая законодательная рамка, определяющая возможные пути решения жилищного вопроса, была сформирована еще в советские времена и неудивительно, что этим устаревшим законодательством уже давно никто не пользуется - изменились времена, изменилась страна, поэтому те принципы, которые были заложены в 80-х годах прошлого века, мягко говоря, неактуальны.К тому же, в результате сотни тысяч украинцев остаются без домов.С одной стороны, мы пытаемся решить эту проблему в рамках программы компенсаций єВідновлення. Но с другой, без радикального пересмотра устаревших норм жилищной политики , окончательно проблему не решить", - подчеркнула Шуляк.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что законопроект призван решить три основных задачи:

Создать условия реализации украинцами права на жилье. Это может быть либо приобретение жилья, либо его строительство, либо социальная аренда, для использования может быть создан специальный жилищный фонд;

Обеспечить прозрачную и понятную жилищную политику, где каждый ясно осознает, что делает государство для поддержки граждан в решении жилищного вопроса и как воспользоваться этой поддержкой;

Использовать для этих задач самые современные и эффективные европейские практики в этой сфере.

"Необходимо создать условия для реализации права на жилье. В первую очередь, для социально уязвимых категорий на принципах прозрачности, подотчетности и понятных и честных правилах для всех. Также совместно с международными партнерами мы начинаем работу над жилищной стратегией. Документ будет определять цели и видение развития сектора на протяжении следующих 5-7 лет, будет систематически определять и устранять проблемы в секторе и обеспечит выполнение требований ЕС", - пояснил Кубраков.

По словам Шуляк, вопрос обеспечения украинцев жильем из-за войны войны стоит очень остро - украинцы не могут вернуться домой, поскольку им некуда возвращаться. Следовательно, наличие жилья будет способствовать развитию их потенциала, а это в свою очередь будет положительно влиять на развитие страны - в том числе на ее экономику, что и важно во время войны.

"Наша цель - отменить советскую идеологию так называемого "жилищного вопроса", когда его решением была квартирная очередь, которая, по сути, была очередью ради очереди. Можно было десятилетиями стоять в ней и ничего не получить. Мы дадим людям понимание, что жилищная политика - это не учет на квартирной очереди, а возможности получить жилье разными способами: либо построив его, либо приобретя, либо арендовав. И все это на доступных условиях", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также добавила, что наработки законопроекта, которые проходили при непосредственном участии комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, уже опубликованы на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Следующий этап – публичные консультации, в ходе которых все стейкхолдеры, причастные к созданию жилищной политики и, главное, общественность, для которой эта проблема неотложна, смогут приобщиться к его обсуждению, чтобы выяснить, как именно его следует доработать и улучшить ради получения эффективного инструмента.

"Публичные консультации - чрезвычайно мощный инструмент, который уже помог нам в улучшении программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье "єВідновлення". На основе опроса всех причастных к программе групп людей - получателей компенсации, ее разработчиков и исполнителей мы сумели увидеть ее слабые места и уже их урегулировали. Тем самым, "єВідновлення" сейчас может считаться одной из самых эффективных и успешных государственных программ. Уже получили выплаты почти 50 тыс. граждан. Надеемся на такой же результат и в направлении успешной жилищной политики", - отметила Кобчик.