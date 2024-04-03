Шуляк: в Україні змінюватимуть житлову політику за стандартами ЄС

В Україні працюють над оновленням житлової політики - її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

В основі змін - робота над законопроєктом про основні засади житлової політики. Для фіналізації документа протягом квітня поточного року проведуть масштабні публічні консультації, під час яких зберуть зауваження і пропозиції до законопроєкту усіх стейкхолдерів і громадськості, без яких неможливе створення сучасного і ефективного законодавства.

"Чинна законодавча рамка, що окреслює можливі шляхи вирішення житлового питання, була сформована ще у радянські часи і не дивно, що цим застарілим законодавством вже давно ніхто не користується - змінилися часи, змінилася країна, тож ті принципи, які були закладені у 80-тих роках минулого століття, м‘яко кажучи, неактуальні. До того ж, через війну сотні тисяч українців залишаються без домівок. З одного боку, ми намагаємось вирішити цю проблему в рамках програми компенсацій "єВідновлення". Але з іншого, без радикального перегляду застарілих норм житлової політики, остаточно проблему не вирішити", - підкреслила Шуляк.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що законопроєкт покликаний вирішити три основні задачі:

Створити умови для реалізації українцями права на житло. Це може бути або придбання житла, або його будівництво, або соціальна оренда, для використання може бути створений спеціальний житловий фонд;

Забезпечити прозору і зрозумілу житлову політику, де кожен чітко усвідомлює, що робить держава для підтримки громадян у вирішенні житлового питання та як скористатись цією підтримкою;

Використовувати для цих завдань найсучасніші і найефективніші європейські практики у цій сфері.

"Необхідно створити умови для реалізації права на житло. Насамперед - для соціально вразливих категорій на принципах прозорості, підзвітності та зрозумілих і чесних правилах для всіх. Також спільно з міжнародними партнерами ми розпочинаємо роботу над житловою Стратегію. Документ окреслюватиме цілі та бачення розвитку сектору впродовж наступних 5-7 років, систематично визначатиме та усуватиме проблеми у секторі та забезпечить виконання вимог ЄС", - пояснив Кубраков.

За словами Шуляк, питання забезпечення українців житлом через війну стоїть надзвичайно гостро - українці не можуть повернутися додому, оскільки їм немає куди повертатися. Тож наявність житла буде сприяти розвитку їх потенціалу, а це в свою чергу позитивно впливатиме на розвиток країни - у тому числі на її економіку, що і надважливо під час війни.

"Наша мета - скасувати радянську ідеологію так званого “житлового питання”, коли його вирішенням була квартирна черга, яка, по суті, була чергою заради черги. Можна було десятиліттями стояти в ній і нічого не отримати. Ми дамо людям розуміння, що житлова політика - це не облік на квартирній черзі, а можливості отримати житло різними способами: або побудувавши його, або придбавши, або орендувавши. І все це на доступних умовах", - підкреслила Шуляк.

Нардеп також додала, що напрацювання законопроєкту, які відбувались при безпосередній участі комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вже опубліковані на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наступний етап - публічні консультації, в ході яких всі стейкхолдери, причетні до створення житлової політики і, головне, громадськість, для якої ця проблема нагальна, зможуть долучитися до його обговорення, щоб з‘ясувати, як саме його слід доопрацювати і покращити заради отримання ефективного інструменту.

"Публічні консультації - надзвичайно потужний інструмент, який вже допоміг нам у покращенні програми компенсацій за пошкоджене і знищене в результаті російської збройної агресії житло "єВідновлення". На основі опитування всіх причетних до програми груп людей - отримувачів компенсації, її розробників і виконавців, ми зуміли побачити її слабкі місця і вже їх врегулювали. Тим самим, "єВідновлення" зараз може вважатися однією з найефективніших і найуспішніших державних програм. Уже отримали виплати майже 50 тис. громадян. Сподіваємось на такий же результат і у напрямку успішної житлової політики", - наголосила Шуляк.