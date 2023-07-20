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Шуляк: участие женщин в политике - залог развития и восстановления государства

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Четверг 20 июля 2023 13:50
Шуляк: участие женщин в политике - залог развития и восстановления государства Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Женщины в Украине должны иметь полноценное право наравне с мужчинами принимать решения на всех уровнях: парламента, правительства, местных общин. Это лишь одна из составляющих полноценного и справедливого участия женщин в жизни страны и ее восстановление песни победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время Украинского женского конгресса.

По ее словам, в новом, принятом парламентом Избирательном кодексе, прописаны гендерные квоты на уровне 40%. После местных выборов стало ясно, что если раньше в городских советах представительство женщин составляло 20%, то после выборов - 31%. В областных советах представительство повысилось с 15 до 21%.

Пока мне очень хотелось, чтобы политика была доступна женщинам, сказала Елена Шуляк.

Также важно сегодня полноценное вовлечение женщин-ветеранок в социальную жизнь и трудоустройство.

Украине необходимо не только развитие ветеранского бизнеса и внедрение и реализация соответствующих программ, но и дополнительные стимулы для того, чтобы отечественный бизнес активно трудоустраивал наших ветеранок, подчеркнула нардеп.

"Хотелось, чтобы бизнес объединился и сделал доступным трудоустройство именно для женщин-ветеранов, чтобы они могли получить достойные условия труда", - сказала Шуляк.

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Елена Шуляк
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