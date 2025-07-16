Шуляк опровергла миф, связанный с жильем военных в Украине

В законопроекте, акцентируют в парламенте, нет ни одной нормы, которая бы отменяла право военных на обеспечение жильем или позволяла бы их выселение после завершения службы, а сам законопроект является началом масштабной реформы, которая призвана решить жилищную проблему сотен тысяч украинцев.

Она отметила, что утверждение о том, что "у военных забирают жилье", не соответствует действительности и является типичным примером или сознательной манипуляции, или банальной невнимательности к тексту закона.

"Мы прошли открытые и очень масштабные публичные консультации - документ не был "черным ящиком" или кулуарным решением. Его читали, обсуждали и комментировали сотни экспертов, представителей громад, военных и переселенцев. Поэтому в законопроекте нет ни одной нормы, которая бы отменяла право военных на обеспечение жильем или позволяла бы их выселение после завершения службы", - заявила Шуляк.

По ее словам, в принятом в первом чтении законопроекте четко предусмотрено, что отношения по обеспечению жильем военнослужащих и их семей регулируются отдельным специальным законом - "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". А статья 12 прямо указывает, что особенности использования государственного жилищного фонда для военных могут определяться другими законами Украины.

"То есть механизмы предоставления жилья военным, в том числе служебного, вынесены за пределы общего регулирования. Это специальные категории граждан, и для них есть отдельная правовая рамка, которая уже действует", - пояснила народный депутат.

Как отметила Елена Шуляк, вопрос жилья для военных и в дальнейшем будет оставаться приоритетом, но его урегулирование будет происходить в рамках соответствующего профильного законодательства, которое учитывает специфику военной службы и социальных гарантий.

Новый законопроект №12377, принятый в первом чтении 16 июля, призван решить другие масштабные вызовы жилищной политики - отсутствие фонда социального жилья, недоступность аренды, многолетние недвижимые квартирные очереди и десятки тысяч необеспеченных ВПЛ и ветеранов.

"Но это только первый шаг. После базового закона будет принято еще два: о создании фонда социального жилья и об управлении жилищным фондом. Впервые в Украине будет реальный механизм формирования большого жилищного ресурса для тех, кто в нем нуждается - включая достройки долгостроев и привлечение инвесторов", - отметила парламентарий.

Елена Шуляк также напомнила, что принятие этого законопроекта является одним из индикаторов программы Ukraine Facility, предусматривающей предоставление Украине 50 млрд евро от ЕС. Если документ окончательно будет принят до 4 квартала этого года, государство получит 300 млн евро уже в ближайшее время.

"Мы работаем прозрачно. Мы привлекали людей, проводили обсуждения, реагировали на предложения. И мы не допустим, чтобы спекуляции вокруг жилья военных стали поводом для остановки важнейшей реформы. Наоборот - мы движемся дальше, чтобы сделать жилье доступным для всех, кто в этом нуждается", - подытожила Елена Шуляк.