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Шуляк: створення шелтерів допоможе захистити жертв домашнього насильства у майбутньому

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Середа 22 червня 2022 13:07
Шуляк: створення шелтерів допоможе захистити жертв домашнього насильства у майбутньому Фото: притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства (прес-служба "Слуги народу")
Автор: Ілона Свиридова

Створення спеціалізованих притулків для людей, які постраждали від домашнього насильства, дасть змогу уникнути критичних наслідків і не допустити подальше вчинення таких дій стосовно жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час відкриття притулку Березівської сільської територіальної громади.

"Днями парламент ратифікував Стамбульську конвенцію. Це дуже знакова подія, на яку ми чекали 11 років. Безперечно, процес імплементації досить довгий. Але в будь-якому випадку він наближатиме Україну до цивілізованого, визнаного світом, стандарту надання допомоги, постраждалим від насильства. Це дуже важливо особливо під час війни", - пояснила вона.

Відтепер постраждалі матимуть можливість отримати безкоштовний тимчасовий притулок, у якому зможуть перебувати протягом 3 місяців, а у разі необхідності - і до 6 місяців, розповіла Шуляк й подякувала першій леді Олені Зеленський за ініціативу - створити мережу закладів підтримки таких осіб.

Шуляк: створення шелтерів допоможе захистити жертв домашнього насильства у майбутньому

"Сподіваюся, що кількість тих, кому потрібна буде допомога щороку зменшуватиметься. Бо українці - цивілізована і світла нація, яка зараз бореться за весь світ", - додала Шуляк.

Присутній на відкритті перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко також позитивно оцінив те, що навіть під час війни в Україні впроваджують важливі соціальні проекти.

Шуляк: створення шелтерів допоможе захистити жертв домашнього насильства у майбутньому

Нагадаємо, за даними поліції, за минулий рік з приводу домашнього насильства звернулись 325 тисяч осіб.

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Олена Шуляк
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