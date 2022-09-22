Шуляк: "Слуга народа" не готовится к выборам-2023, потому что имеет другую цель

"Мне очень нравится фраза Владимира Зеленского, что сейчас одна единственная партия - это украинский народ. И, по моему мнению, все политические партии должны сейчас заниматься как раз решением проблем народа, а не подготовкой к избирательному процессу", - убеждена она.

По словам Шуляк, у партии есть два высших руководящих органов: политический совет партии и национальный совет общин. Сегодня, учитывая военное положение, и то, что вопросы политики, подготовки к избирательному процессу не стоят точно на первом месте, да и на втором также, добавляет председатель партии.

Так, рассказывает глава СН, Национальный совет общин, объединяющий всех руководителей региональных организаций, очень активен, и все вопросы, которые поднимаются на нем, как раз касаются работы непосредственно с местными депутатами.

Все партийные офисы фактически превращены в гуманитарные хабы, где нигде не используют агитации или какие-то вещи, связанные с классической политической деятельностью. Она полностью переформатирована на другой лад, отмечает народный депутат.

"Сейчас мы активно на уровне партийных ячеек присоединяемся к процессу восстановления Украины. А уж когда будут выборы - у всех будет возможность рассказать, кто что сделал, или не сделал. Люди очень видят, кто остался вместе с ними, кто работает в общинах и при почему не важно, где эта община находится: или она в пограничной области, пограничном городке, или это община на западе Украины", - подчеркнула она.