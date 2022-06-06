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Шуляк: "Слуга народу" планує розвивати співпрацю з правлячою партією Республіки Корея

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Слуга народу" розглядає співпрацю з правлячою партією Республіки Корея. Зокрема, в напрямках місцевого самоврядування, розвитку жіночого та молодіжного лідерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партію Олену Шуляк під час зустрічі з делегацією парламентарів Республіки Корея у ВР.

"Наша політсила здобула значні успіхи на місцевих виборах в Україні 1,5 роки тому. "Слугу народу" на місцях представляють 225 голів громад, 6400 депутатів різних рівнів. У межах міжпартійного співробітництва з Республікою Корея нам було б дуже цікаво налагодити співпрацю між нашими громадами, муніципалітетами, різними гілками місцевого самоврядування", - наголосила вона.

Шуляк також зазначила, що правляча партія Республіки Корея має три крила: студентське, жіноче та молодіжне. "Слуга народу" своєю чергою ефективно розвиває жіночий і молодіжний рух - вони представлені крилами "Зе!Жінки" та "ЗеМолодіжка".

"У межах подальшої співпраці ми хотіли б, щоб керівники цих крил співпрацювали між собою. У нас є успіхи в розвитку жіночого лідерства. Ми внесли зміни до виборчого кодексу, де зафіксували, що представництво жінок у виборчих списках має складати не менше 40%. Це допомогло значно збільшити кількість жінок, які були обрані до органів місцевого самоврядування на місцевих виборах у 2020 році. Ми б залюбки поділилися нашим досвідом у цьому аспекті", - додала Шуляк.

Крім того, парламентарі України та Республіки Корея обговорили необхідність ратифікувати угоду між країнами про фінансову допомогу Україні.

"Наша країна бореться на трьох фронтах: військовому, дипломатичному та економічному. Ми будемо дуже вдячні за допомогу на кожному з них", - звернулася Шуляк до делегації Республіки Корея.

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Слуга народаОлена Шуляк