Шуляк рассказала, сколько культурных памятников уже разрушили россияне в Украине

Общая сумма ущерба от разрушения памятников культурного наследия, вызванного российской вооруженной агрессией, на сегодня превысила $19 млрд. В настоящее время эти объекты вносятся в государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, который станет основой для определения размеров репараций от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, 19 млрд долларов - далеко не финальная цифра, поскольку разрушение исторических памятников вследствие вооруженной агрессии РФ, к сожалению, продолжается.

В частности, по данным МКИП, за период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года РФ разрушила или повредила 902 объекта культурного наследия. Из них памятников национального значения - 124, местного значения - 708, только что обнаруженных - 70. В частности, памятники архитектуры составляют 285 объектов, архитектуры и градостроительства - 269, истории - 213, архитектуры, истории - 33.

Шуляк подчеркнула, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в РПЗМ так же, как и объекты жилой инфраструктуры. Поэтому в скором времени можно будет более подробно проанализировать первые цифры и просчитать шаги, необходимые для восстановления этого сверхважного для Украины фонда.

"У нас впереди огромная работа по планированию восстановления уничтоженного культурного наследия. Впрочем, она будет касаться не только непосредственно восстановления, но и в целом изменения подходов к этому, подходов к реставрации объектов исторического достояния. Парламент готов над этим работать, чтобы эти изменения произошли, поскольку она так же актуальна, как и наша победа", - отметила нардеп.

Она также добавила, что охрана объектов культурного наследия - один из тех факторов, которые украинские общины должны обязательно учитывать при составлении программ комплексного восстановления (ПКВ). Данные по таким объектам будут обязательно анализироваться так же тщательно, как экономические, демографические и экологические факторы.

"Программы комплексного восстановления - стратегические документы, в которых общины излагают свои планы восстановления на среднесрочную перспективу. Они создаются с учетом всех факторов, вызовов и потребностей, которые могут играть важную роль в их развитии в будущем. Все программы нарабатываются на период до 2027 года. Так что мы обязательно просим общины уделять внимание вопросам, касающимся охраны культурного наследия, поскольку без его сохранения у нас не будет будущего", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила – в начале этого года в Верховной раде была создана специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. Ее задача – наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников, которая хотя и обострилась в результате российской вооруженной агрессии, но не нова для Украины вследствие действий застройщиков и сомнительных решений местных советов.

В рабочую группу вошли члены парламентского комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также комитета гуманитарной и информационной политики. Кроме того, к ее работе привлекут народных депутатов, представителей аппарата Верховной рады, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление), МКИП, Офиса президента, центральных и местных органов власти, а также профильные ассоциации, ученых и экспертов в сфере культурного наследия.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы разработать изменения в законодательство по охране культурного наследия. Оно должно не просто работать, а быть современным и отвечать тем реалиям, в которых сегодня живет Украина", - пояснила Шуляк.

Она также отметила, что в Украине на финальной стадии сейчас разработка информационно - коммуникационной системы, которая вскоре станет электронным Реестром недвижимых памятников Украины. После того, как систему окончательно презентуют, облгосадминистрациям предстоит завершить работу по ее наполнению - внести и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверить всю документацию. В настоящее время в Украине их около 140 тыс., а внесено чуть более 100 тыс.

Реестр недвижимых памятников станет частью экосистемы электронного градостроительного кадастра наряду с реестром административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, реестром градостроительной документации, реестром всех построек и сооружений на территории Украины и реестром адресов.

Кроме того, Реестр недвижимых памятников будет синхронизирован с Единой государственной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ).