Шуляк рассказала, сколько депутатов от "Слуги народа" задействовано в обороне страны

Среди представленных политической силой "Слуга народа" депутатов всех уровней по меньшей мере 355 - это военные и 131 военный медик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по состоянию на 2023-й год партия насчитывает 161 работающий партийный офис. Шуляк отметила, что сейчас политическая сила, кроме депутатов парламента от СН, объединяет:

⁠6305 местных депутатов;

11 председателей областных советов;

219 голов общин;

⁠88 секретарей городских советов;

976 старост.

Нардеп объяснила - первоочередной задачей для всех без исключения украинцев сегодня является победа. Так что над этим сейчас в режиме 24/7 работают и президент, и дипломаты, и вся команда "Слуг народа", среди которых много и депутатов, которые сегодня защищают Украину с оружием в руках.

"Ради победы мы неустанно усиливаем сектор безопасности и обороны, ради этого мы добиваемся поставок танков, дальнобойных ракет, истребителей - и союзники идут нам навстречу. Поэтому каждый без исключения в нашей команде должен делать все, что приближает страну к победе и отчитываться о своих действиях". ", - отметила нардеп.

Также она анонсировала очередное заседание политсовета партии, на котором будет принято решение о передаче сэкономленных партией в 2022 году средств.