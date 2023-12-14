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Шуляк рассказала, сколько депутатов от "Слуги народа" задействовано в обороне страны

Четверг 14 декабря 2023 20:12
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Шуляк рассказала, сколько депутатов от "Слуги народа" задействовано в обороне страны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Среди представленных политической силой "Слуга народа" депутатов всех уровней по меньшей мере 355 - это военные и 131 военный медик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по состоянию на 2023-й год партия насчитывает 161 работающий партийный офис. Шуляк отметила, что сейчас политическая сила, кроме депутатов парламента от СН, объединяет:

  • ⁠6305 местных депутатов;
  • 11 председателей областных советов;
  • 219 голов общин;
  • ⁠88 секретарей городских советов;
  • 976 старост.

Нардеп объяснила - первоочередной задачей для всех без исключения украинцев сегодня является победа. Так что над этим сейчас в режиме 24/7 работают и президент, и дипломаты, и вся команда "Слуг народа", среди которых много и депутатов, которые сегодня защищают Украину с оружием в руках.

"Ради победы мы неустанно усиливаем сектор безопасности и обороны, ради этого мы добиваемся поставок танков, дальнобойных ракет, истребителей - и союзники идут нам навстречу. Поэтому каждый без исключения в нашей команде должен делать все, что приближает страну к победе и отчитываться о своих действиях". ", - отметила нардеп.

Также она анонсировала очередное заседание политсовета партии, на котором будет принято решение о передаче сэкономленных партией в 2022 году средств.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря во время очередного съезда политической партии "Слуга народа" члены политической силы продлили полномочия Елены Шуляк, которая с ноября 2021 года занимала председателя партии . Полномочия Шуляка продлили на 2 последующих года.

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Елена Шуляк Слуга народа
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