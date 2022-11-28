Шуляк рассказала о роли женщин в восстановлении Украины

Украинские женщины могут и имеют право давать свою экспертизу во всех процессах восстановления современной Украины. Ведь именно они являются основным пользователем социальных и государственных услуг, поэтому хорошо знают, где и что лучше изменить, чтобы страна развивалась по новым правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время Украинского женского конгресса.

"Женщины за время войны показали свои лучшие, лидерские и организаторские способности. После победы их голос будет сильнее. Но нам нужно работать для этого на разных уровнях. Кстати, недавно 120 женщин приняли резолюцию, в которой обратиться в центральные органы исполнительной власти с просьбой. чтобы женщины участвовали с квотой не менее 50% во всех процессах восстановления", - отметила она.

Шуляк также напомнила, что в 2020 году парламент принял новое избирательное законодательство, предусматривавшее квоту для женщин в избирательном списке - 40%. После местных выборов стало ясно, что если раньше в городских советах представительство женщин составляло 20%, то после выборов - 31%. В областных советах представительство повысилось с 15 до 21%.

"Однако парламенту нужно исправить некоторые ошибки, которые были сделаны во время местных выборов. Например, наличие 63% отказов среди женщин. Речь идет о ситуациях, когда кандидатки после победы отказывались представлять интересы народа в местных советах. То есть этих женщин просто использовали в качестве технических кандидатов в областных или местных советах", - добавила она.