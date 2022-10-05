Шуляк рассказала, какой будет компенсация за разрушенное во время войны жилье

На сегодняшний день российскими оккупантами разрушены или повреждены более 19 млн кв м жилья. Однако каждый человек, оставшийся без дома, сможет получить компенсацию.

"В действие уже подано 267 тыс. заявок, у нас более 19 млн кв м разрушенного и поврежденного жилья. Это столько, сколько мы два года строили. Но россия все уничтожила", - заявила она.

По ее словам, в парламенте рассматривается проект бюджета на 2023 год и в нем будут предусмотрены финансы и механизмы, с помощью которых люди смогут воспользоваться компенсацией, не дожидаясь репараций от РФ.

"Мы делим жилье на разрушенное, не подлежащее восстановлению и которое можно отремонтировать. За разрушенное жилье люди смогут получить компенсацию в виде целевых денег на приобретение нового. Не важно, где был разрушен дом или квартиру, человек сможет выбрать любой населенный. пункт Украины, где она хочет жить. Не забываем, что у нас более 1000 релокированных предприятий. Поэтому люди захотят выбрать жилье там, где они работают. У них будет максимальная свобода в выборе жилья", - подытожила Шуляк.