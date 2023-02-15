Шуляк рассказала, когда в Раде могут поднять вопрос о компенсации убытков бизнесу

Шуляк напомнила, что согласно исследованиям, которые недавно обнародовала Киевская школа экономики (KSE), по итогам 2022-го по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого Россией. Общая сумма прямого ущерба предприятий, включая государственные, и частных лиц - предпринимателей оценивается в 13 млрд дол. Из них 9 млрд. дол. - доля убытков крупных и средних предприятий. При этом общие косвенные потери составляют 33,1 млрд дол.

"Именно поэтому, когда заработает система возмещения владельцам разрушенного и поврежденного жилья, возможно, следующим шагом встанет вопрос компенсаций бизнеса, ведь механизм уже будет наработан. Но сейчас у нас ограниченные финансы, поэтому прежде всего нужно обеспечить людям крышу над головой", - объяснила Шуляк.

Она добавила, что уже сейчас можно начать нарабатывать законопроект, предусматривающий компенсацию бизнеса за утраченное и поврежденное имущество. А также предложила представителям УРБ присоединиться к этому процессу.

"Помогать бизнесу, особенно потому, что в условиях полномасштабной войны остался в стране, продолжая предоставлять рабочие места и платить налоги, обязательно нужно. И мы знаем, сколько убытков и испытаний он пережил. Поэтому в контексте будущих репараций от РФ и другой возможной финансовой помощи, сможем поднимать вопрос возмещения имущества бизнеса. Если Украинский Совет Бизнеса готов работать вместе, обязательно включим его представителей в рабочую группу по разработке соответствующего законопроекта", - заверила Шуляк.

Напомним, парламент начал рассматривать во втором чтении законопроект №7198, предусматривающий компенсацию владельцам поврежденного и разрушенного жилья.

Ожидается, что рассмотрение во втором чтении будет завершено уже в феврале 2023-го. Выплаты касаются только жилых помещений собственников-физлиц.