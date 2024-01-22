Шуляк рассказала, без каких законов восстановление Украины не сможет состояться в полной мере

В парламенте работают над созданием законодательной рамки для эффективного обновления, без которой невозможны процессы восстановления пострадавших от российской агрессии регионов. В частности, для восстановления Черниговщины и других областей, подвергшихся наибольшим разрушениям и которые очень важно восстановить в первую очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, законодательная рамка обновления предусматривает, что этот процесс необходимо проводить по принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики. Также необходимо, чтобы восстановление проходило по принципу "Буди лучше, чем было". Последний пункт - поощрение сотрудничества на уровне "равный с равными" между городами, регионами, странами.

Шуляк сообщила, одна из составляющих законодательной рамки уже реализована - области уже начали создавать программы своего комплексного восстановления, ведь именно общины лучше понимают свои потребности и преимущества. Поэтому подготовкой соответствующих программ должны только они.

"Программа комплексного восстановления, которые уже готовят 126 украинских общин - документ достаточно сложный. Поэтому в парламенте создали рабочую группу для помощи общинам планировать свое восстановление. Более того, мы сегодня активно работаем с международными донорами, поэтому в случае, если община потребует финансирования проектов восстановления, у нее будет возможность обратиться за этим к донорам", - сообщила нардеп.

Она также отметила, что 18 января через соответствующий комитет ВР прошел законопроект №9450, который напрямую касается развития международного сотрудничества. "Именно он предусматривает возможность общин работать с европейскими фондами. Законодательную рамку для этого в скором времени создадут. Впрочем, главное - что это откроет для общин возможность доступа к фондам ЕС", - добавила Шуляк.

Она также подчеркнула, что основная философия процесса восстановления состоит в том, что при его планировании крайне важно приобщать именно граждан, живущих в общинах, лучше понимающих их потребности и желающих влиять на процессы восстановления.

В настоящее время готов ко второму чтению законопроект, предусматривающий реализацию инициатив, направленных на возможность сотрудничества граждан с ОМС. Это, подчеркнула Шуляк, и всевозможные совещательные органы, и возможность при принятии решений на местном уровне влиять на формирование бюджетных расходов.

"На примере программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення" мы убедились, насколько важно привлечение общественности в подобных проектах - 30% комиссий, задействованных при принятии решений по компенсации, составляют именно представители общественных организаций. Это обеспечивает значительный антикоррупционный эффект. Пока что". что программа "єВідновлення" - один из лучших примеров того, как общины могут стать рядом с центральной властью", - пояснила Шуляк.

Кроме того, отметила она, в комитете сейчас активно работают над возможностью перезапуска важного инструмента - работы органов самоорганизации населения. Законодательство для этого, отметила Шуляк, существует, но оно достаточно устаревшее, поэтому с ним невозможно работать.

"Мы ожидаем, что после победы - когда будут разрабатываться проекты развития, такие органы уже начнут работать. Они будут иметь дело с бюджетами, направленными на развитие, поэтому уже сейчас очень важно подготовить соответствующее законодательство", - резюмировала Шуляк.