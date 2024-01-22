Шуляк розповіла, без яких законів відновлення України не зможе відбутися повною мірою

В парламенті працюють над створенням законодавчої рамки для ефективного відновлення, без якої неможливі процеси відбудови постраждалих від російської агресії регіонів. Зокрема для відбудови Чернігівщини та інших областей, які зазнали найбільших руйнувань і які надважливо відновити у першу чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, законодавча рамка відновлення передбачає, що цей процес необхідно проводити за принципами зеленої, інклюзивної і цифрової економіки. Також необхідно, щоб відбудова відбувалася за принципом "Будуй краще, ніж було". Останній пункт - заохочення співробітництва на рівні "рівний з рівними" між містами, регіонами, країнами.

Шуляк повідомила, одна із складових законодавчої рамки вже реалізована - області вже почали створювати програми свого комплексного відновлення, адже саме громади найкраще розуміють свої потреби і переваги. Тому підготовкою відповідних програм повинні виключно вони.

"Програма комплексного відновлення, які вже готують 126 українських громад - документ досить складний. Тому в парламенті створили робочу групу для допомоги громадам планувати своє відновлення. Більше того, ми сьогодні активно працюємо з міжнародними донорами, тому у випадку, якщо громада потребуватиме фінансування проєктів відновлення, в неї буде можливість звернутися за цим до донорів", - повідомила нардеп.

Вона також зазначила, що 18 січня через відповідний комітет ВР пройшов законопроект - № 9450, який напряму стосується розвитку міжнародного співробітництва. "Саме він передбачає можливість громад працювати з європейськими фондами. Законодавчу рамку для цього незабаром створять. Втім головне - що це відкриє для громад можливість доступу до фондів ЄС", - додала Шуляк.

Вона також підкреслила, що основна філософія процесу відновлення полягає в тому, що при його плануванні вкрай важливо долучати саме громадян, які живуть в громадах, найкраще розуміють їх потреби і мають бажання впливати на процеси відбудови.

Наразі готовий до другого читання законопроєкт, що передбачає реалізацію ініціатив, направлених на можливість співпраці громадян з ОМС. Це, підкреслила Шуляк, і різноманітні дорадчі органи, і можливість при ухваленні рішень на місцевому рівні впливати на формування бюджетних витрат.

"На прикладі програми компенсацій за пошкоджене і знищене житло "єВідновлення" ми переконались, наскільки важливим є залучення громадськості в подібних проєктах - 30% комісій, що задіяні при прийнятті рішень щодо компенсації, складають саме представники громадських організацій. Це забезпечує значний антикорупційний ефект. Поки що програма "єВідновлення" - один з найкращих прикладів того, як громади можуть стати поруч з центральною владою", - пояснила Шуляк.

Крім цього, зазначила вона, у комітеті зараз активно працюють над можливістю перезапуску важливого інструменту - роботи органів самоорганізації населення. Законодавство для цього, зауважила Шуляк, існує, але воно досить застаріле, тому з ним неможливо працювати.

"Ми очікуємо, що після перемоги - коли розроблятимуться проекти розвитку, такі органи вже почнуть працювати. Вони матимуть справу з бюджетами, направленими на розвиток, тому вже зараз надважливо підготувати відповідне законодавство", - резюмувала Шуляк.