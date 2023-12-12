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Шуляк рассказала, как будут внедрять безбарьерность в Киевской области в следующем году

Вторник 12 декабря 2023 17:36
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Шуляк рассказала, как будут внедрять безбарьерность в Киевской области в следующем году Фото: Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Киевской области на 2023-2024 годы населенные пункты будут существенно переустраиваться для комфортного проживания для людей с инвалидностью. Из-за российского вторжения их количество значительно увеличилось, поэтому создание максимально инклюзивного пространства - актуальное требование времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

В программе комплексного восстановления Киевской области, которую первой из других общин подготовила КОВА, учли как конкретные направления, так и детальные шаги к функционированию общины по принципам безбарьерности. Их износ могут помочь в составлении программ комплексного восстановления другим украинским территориальным общинам.

"Еще в 2021 году в Киевской области было зарегистрировано 130 тыс. человек с инвалидностью. Но после того, как украинцы героическими усилиями совершают против врагу, эта цифра, к сожалению, стремительно увеличивается. Не исключаю, что после победы Украины этот печальный показатель составит сотни тысяч граждан. Поэтому общины должны закладывать все необходимые нормы безбарьерности в свои программы развития и восстановления уже сейчас", - пояснила нардеп.

По ее словам, в восстановлении Киевской области предусмотрено несколько направлений обеспечения принципов безбарьерности. Первый - безбарьерность заведений социальной инфраструктуры.

"В целом речь идет о примерно 1200 объектах социальной инфраструктуры, которые нуждаются в реконструкции как снаружи, так и внутри", - подчеркнула Шуляк.

Второе направление, о котором она рассказала - реконструкция по принципам безбарьерности объектов благоустройства, автомобильных и пешеходных дорог.

"Не следует забывать и об образовательной безбарьерности. В Киевской области целый ряд учебных заведений планируют переквалифицировать ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности в Борисполе и Белой Церкви. Также планируется реконструкция 3-х заведений образования и нескольких общежитий. Кроме этого, будут проводиться тренинги для персона заведений по образовательной безбарьерности. Будут помогать также в выборе профессий, которые могут получить ветераны в уже упомянутых учебных заведениях", - добавила она.

Четвертое направление реализации принципов безбарьерности состоит в сотрудничестве с общественными организациями.

По словам Шуляка, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской ОГА совместно с Национальной ассамблеей людей с инвалидностью Украины, Союзом общественных организаций лиц с инвалидностью Киева и общественным союзом "Лига сильных" разработал Методические рекомендации по особым требованиям к планированию безбарьерности во время восстановления (капитального ремонта) и реконструкции или нового строительства многоквартирных домов.

Она также подчеркнула - в Украине безбарьерность по сей день не была массово распространена, а это проблема. В частности, даже в больницах или аптеках нечасто можно встретить пандусы.

"После победы Украины, вопрос безбарьерности наберет огромные обороты, ведь в нашей стране будет много ветеранов. При том, что раньше государство часто игнорировало нужды маломобильных групп и людей с инвалидностью, поэтому нам нужно активизироваться в этом направлении. Кейс Киевской ОВА может стать в этом хорошим примером", - резюмировала Шуляк.

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Киевская область Елена Шуляк
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