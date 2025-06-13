Шуляк рассказала, как ВПЛ и молодежь могут влиять на развитие и восстановление общин

По ее словам, одна из норм недавно принятого закона касается внутренне перемещенных лиц, которые теперь имеют законодательно зафиксированное справедливое право участвовать в жизни громады. Теперь жителями громады считаются не только граждане Украины, которые там зарегистрированы, но и те, кто имеет справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и проживает в громаде.

"В законе для них дается исчерпывающий, но не ограниченный перечень форм участия. В частности речь идет о местном референдуме, общем собрании жителей, местных инициативах, общественных слушаниях, общественном бюджете, публичных консультациях, консультативно-совещательных органах при ОМС, общественной оценке деятельности ОМС и других формах", - пояснила Елена Шуляк

Кроме того, теперь молодежь с 14 лет имеет больше голоса в местном самоуправлении. Это означает, что молодежь может влиять на решения, касающиеся их жизни в обществе. Они могут предлагать свои идеи, участвовать в обсуждениях и даже создавать собственные проекты. Это важно, подчеркнула Шуляк, потому что молодежь - это будущее страны, и их мнения и потребности должны быть услышаны.

"Молодежь в возрасте от 14 лет уже может выступать в качестве представителей совещательных органов, участвовать в публичных консультациях и официальных обсуждениях. И таким образом, например, влиять даже на распределение местных бюджетов. Очень важно, чтобы эта категория граждан привносила свой взгляд в восстановление. Благодаря принятым изменениям, молодое поколение украинцев получает все те инструменты народовластия, которые будут иметь и более взрослые граждане. Для них это огромный шанс участвовать в подготовке проектов решений, которые будут выноситься и голосоваться на сессиях", - пояснила Шуляк.

В то же время, она отметила, чтобы эти изменения действительно работали, местные советы должны обновить свои уставы. Например, Устав Львовской общины не соответствует большой части требований не только нового, но и уже давно принятого законодательства. Сейчас устав распространяется только на жителей города Львов, в то время, как Львов уже давно не отдельный город, а центр Львовской городской территориальной общины. То есть положения действующего Устава общины не распространяются на жителей города Винники и Дубляны, поселков Брюховичи и Рудное, а также на жителей 15 сел. Ограничены права ВПЛ и жителей общины с 14 лет на участие в решении вопросов местного значения.

"И хотя Львов называют "молодежной столицей Европы", а в действующем уставе только жители с 18 лет имеют право на решение вопросов местного значения. Эти и другие проблемы Устава Львовской громады, так же как и уставов многих других громад Украины, требуют оперативного решения", - подчеркнула парламентарий.

Она также добавила, что неотъемлемой частью восстановления является обеспечение прозрачности и подотчетности. Для этих нужд была создана система DREAM. Платформа обеспечивает единый подход к управлению проектами восстановления, собирает и публикует открытые данные в реальном времени. Модуль аналитики, а также интерактивная карта проектов, обеспечивают анализ показателей и статусов проектов. DREAM предоставляет обратную связь, фильтры по различным критериям, и информацию об общем ориентировочном бюджете и имеющемся финансировании проектов восстановления.

Кроме этого, Шуляк отметила, что согласно закону 3590-ІХ по обеспечению прозрачности местного самоуправления, местные власти теперь должны делать больше информации доступной. Теперь можно будет легко узнать много интересного о том, что происходит в вашем городе или поселке.

"Например, вы сможете увидеть данные о коммунальном имуществе, защитных сооружениях, торговых объектах, разрешениях на строительство, оборудовании в больницах, очереди в детские сады, благотворительной помощи, размещении временных сооружений и рекламы, и многое другое. Все это должно быть открыто и доступно для контроля", - резюмировала Елена Шуляк.