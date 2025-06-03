Шуляк: громады нуждаются в специалистах по проектной деятельности и работе с ВПЛ

В ТОП-3 вызовов, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления деоккупированных и прифронтовых громад ОМС относят сокращение финансирования, сложности в предоставлении основных публичных услуг, а также недостаток кадров. Эти факторы непосредственно влияют на качество восстановления и восстановления, которое в громадах занимает четвертое место основных вызовов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, на финансирование, предоставление услуг и кадровый дефицит приходится соответственно 18%,16% и 12% основных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются органы местного самоуправления в деоккупированных и прифронтовых громадах. На четвертом месте вызовы, связанные с восстановлением и реконструкцией - 11%, на пятом помощь лицам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Сокращение финансирования, как свидетельствуют результаты исследования - самый большой вызов. В деоккупированных и громадах, пострадавших от боевых действий, это обусловлено разрушением предприятий, которые наполняли местные бюджеты. Они также недополучают средства из-за переезда граждан и компаний. Привлечь бизнес в такие регионы очень сложно из-за нестабильности и постоянной угрозы.

"Налоговые преференции для бизнеса в таких общинах чрезвычайно важны, поскольку это налоги в местные бюджеты. Именно поэтому, в законопроекте "Об основных принципах восстановления" предусмотрено, что бизнесу планируют предоставлять налоговые льготы и вводить низкие процентные ставки на кредиты. Но список потенциально эффективных преференций для бизнеса нужно расширять", - убеждена Шуляк.

Она добавила, что для громад усложняет ситуацию перевод "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный. От этого решения особенно пострадали громады, на территории которых расположены воинские части, крупные подразделения ГСЧС и полиции.

Из-за нехватки финансирования громады становятся зависимыми от международной помощи, поэтому значительно возросла конкуренция за дополнительное финансирование от доноров. В результате, общинам не хватает средств на реализацию важных проектов. ОМС вынуждены сокращать расходы на сферу благоустройства, проведение капитальных ремонтов и тому подобное. Им труднее планировать свою работу, они почти не имеют ресурсов для собственного развития.

В то же время, подчеркнула Шуляк, местное самоуправление столкнулось с новыми вызовами в обеспечении населения услугами в сфере здравоохранения, коммунальных услуг, образования. Например, для последнего на сегодня ключевой вызов - обеспечение укрытиями учреждений общего среднего образования (ЗЗСО) и детских садов громады. Согласно постановлению КМУ No 138, именно ОМС являются балансодержателями укрытий в учебных заведениях. Однако они не имеют достаточно ресурсов, чтобы обустроить защитные сооружения в соответствии с требованиями. Поэтому ОМС вынуждены проводить обучение в дистанционном формате.

Возникают трудности и с организацией дистанционного обучения. ОМС должны решать вопрос с учебными материалами и техникой для детей, которые учатся дома. Кроме этого, для громад, которые были деоккупированы или пострадали от боевых действий, остается актуальным восстановление разрушенных учебных заведений.

В сфере здравоохранения ОМС также выделяют ряд вызовов. Так, в начале полномасштабной войны эти громады сталкивались с нехваткой медикаментов. В то же время, сегодня из-за неналаженного процесса контрактирования больницы вынуждены существовать за счет собственных накоплений в период между окончанием срока предыдущего контракта и заключением нового. Кроме того, из-за уменьшения численности населения, особенно в селах, ОМС вынуждены закрывать фельдшерско-акушерские пункты.

"Как свидетельствуют результаты исследования, наибольшие убытки понесла коммунальная сфера таких общин. Полное предоставление коммунальных услуг сразу после завершения активных боевых действий было невозможным, поскольку прифронтовые громады столкнулись с нехваткой коммунальной техники - ее уничтожили, похитили или передали на нужды армии. Иногда процесс обслуживания и ремонта изношенных систем коммуникаций затруднен тем, что услуги предоставляют коммунальные предприятия соседних громад", - сообщила Шуляк.

Она также подчеркнула, что громады сталкиваются как с нехваткой специалистов для работы в органах местного самоуправления, так и с наймом работников для работы в коммунальных учреждениях и учреждениях.

"Из-за войны работы в ОМС в разы увеличилось, но работников существенно уменьшилось, потому что люди выехали. В то же время, сейчас ОМС нуждаются в специалистах со знанием иностранных языков и опытом проектной деятельности, учитывая расширение международного сотрудничества и коммуникации. Так же не хватает тех, кто мог бы работать с ВПЛ и семьями военнослужащих, оказывать качественную психологическую помощь", - констатировала парламентарий.

Она напомнила, что сейчас готов к регистрации законопроект "Об основных принципах восстановления", который также уже прошел серию масштабных публичных консультаций. Он будет регулировать все аспекты, связанные с восстановлением Украины и является обязательным условием для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.