Шуляк рассказала, как общины выбирают приоритеты восстановления и кто их финансирует

Один из самых больших приоритетов местного самоуправления в сфере послевоенного восстановления - стимулирование экономической активности и создание рабочих мест. Эти мероприятия чаще всего выполняются за счет местных бюджетов или грантов международных организаций и проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Среди приоритетов в восстановлении местное самоуправление чаще всего называет восстановление экономической активности и создание рабочих мест - 26,7%. На втором месте восстановление дорог, мостов и транспортного сообщения в целом – 19,8%, восстановление критической инфраструктуры - 15,8%", - отметила она.

При этом руководители общин считают, что чисто физическое восстановление – без запуска экономики и создания рабочих мест, не сможет вернуть людей домой и они могут быть потеряны для общин и страны. Поэтому этот вопрос среди ключевых для местных властей.

"Впрочем, не менее актуален вопрос безопасности детей и возможность вернуть их к оффлайну обучения в школах. Но очень важной практической проблемой для власти на всех уровнях, без решения которой невозможно ни восстановление жилья, ни запуск экономики и агросектора в частности - разминирование. Это та сфера, в которой украинские власти очень сильно нуждаются в помощи международных игроков", - подчеркнула Шуляк.

Основным источником финансирования в общинах чаще всего называют местные бюджеты - 71%. Огромная роль в грантах международных организаций/проектов - 54% опрошенных руководителей общин указали их одним из основных источников финансирования. 37% опрошенных считают основным источником финансирования благотворительных фондов, а 30% субвенции из государственного бюджета.

"По данным проекта Ukraine Support Tracker, в первый год войны крупнейшим донором Украины были США: объем их помощи составил 71,3 млрд евро. На втором месте института Европейского Союза – 35,4 млрд евро. Страны-члены ЕС вместе помогли Украине на более чем 26 млрд евро. Из стран, не входящих в ЕС, не считая США, больше помощи оказали Великобритания и Япония - 9,8 и 6,2 млрд евро соответственно”, - резюмировала Шуляк.

Напомним, в конце февраля этого года Европарламент проголосовал за программу Ukraine Facility - механизм финансовой помощи нашей стране в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. В документе прописаны конкретные шаги, которые Украина должна предпринять для их получения. Ожидается, что в марте будет перечислен первый платеж в размере 4,5 млрд евро под соответствующие шаги по выполнению этого плана.

Шуляк тогда отмечала, что распоряжаться выделенными средствами имеют общины, являющиеся лидерами восстановления.

"Средства будут идти напрямую к нашим общинам. Но если у общества нет плана своего развития, если у общества не понимается пути своего развития, то я очень слабо представляю, каким образом оно сможет получить такие деньги", - сообщила она.