Шуляк розповіла, як громади обирають пріоритети відновлення і хто їх фінансує

Один з найбільших пріоритетів місцевого самоврядування у сфері повоєнного відновлення - стимулювання економічної активності і створення робочих місць. Ці заходи найчастіше виконується коштом місцевих бюджетів або грантів міжнародних організацій та проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Серед пріоритетів у відновленні місцеве самоврядування найчастіше називає відновлення економічної активності і створення робочих місць - 26,7%. На другому місці відбудова доріг, мостів і транспортного сполучення загалом - 19,8%, відновлення критичної інфраструктури - 15,8%”, - зазначила вона.

При цьому керівники громад вважають, що суто фізичне відновлення - без запуску економіки і створення робочих місць, не зможе повернути людей додому і вони можуть бути втрачені для громад і країни. Тому це питання наразі серед ключових для місцевої влади.

"Втім, не менш актуальним є питання безпеки дітей і можливість повернути їх до офлайн навчання в школах. Але дуже важливою практичною проблемою для влади на всіх рівнях, без вирішення якої неможливе ані відновлення житла, ані запуск економіки і агросектору зокрема - розмінування. Це та сфера, в якій українська влада дуже сильно потребує допомоги міжнародних гравців", - наголосила Шуляк.

Основним джерелом фінансування у громадах найчастіше називають місцеві бюджети - 71%. Величезна роль у грантів міжнародних організацій/проєктів - 54% опитаних керівників громад вказали їх одним із основних джерел фінансування. 37% опитаних вважають основним джерелом фінансування благодійних фондів, а 30% – субвенції з державного бюджету.

"За даними проєкту Ukraine Support Tracker, в перший рік війни найбільшим донором України були США: обсяг їх допомоги склав 71,3 млрд євро. На другому місці інституції Європейського Союзу - 35,4 млрд євро. Країни-члени ЄС разом допомогли Україні на більш ніж 26 млрд євро. З країн, що не входять до ЄС, не враховуючи США, найбільше допомоги надали Великобританія та Японія - 9,8 та 6,2 млрд євро відповідно”, - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року, Європарламент проголосував за програму Ukraine Facility - механізм фінансової допомоги нашій країні у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі роки. У документі прописані конкретні кроки, які Україна повинна виконати для їх отримання. Очікується, що у березні буде перераховано перший платіж обсягом 4,5 млрд євро під відповідні кроки виконання цього плану.

Шуляк тоді зазначала, що розпоряджатися виділеними коштами мають громади, які є лідерами відновлення.

"Кошти будуть йти напряму до наших громад. Але якщо громада не має плану свого розвитку, якщо громада не розуміє шляху свого розвитку, то я дуже слабо уявляю, яким чином вона зможе отримати такі гроші", - повідомила вона.