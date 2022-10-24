Шуляк рассказала, как государство планирует трудоустраивать около 2 млн ветеранов

"Если мы говорим о количестве ветеранов-предпринимателей в Украине, то к началу полномасштабного вторжения их было 1,5%. В целом же уровень трудоустройства не превышал 30% - 250 тыс. человек. Конечно, этого недостаточно и после победы мы должны кардинально изменить". ситуацию", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, за время полномасштабной войны количество ветеранов увеличится и по предварительным прогнозам их общее количество может составить 3 млн человек. И уровень трудоустройства нужно удвоить.

"Цель трудоустроить как минимум 60% ветеранов, примерно 1,8 млн человек. Это можно сделать путем комплексной поддержки и стимулирования ветеранского бизнеса, программ обучения актуальным специальностям, а также привлечением к дальнейшей службе в ВСУ", - сказала нардеп.

Она добавила, что такой подход обеспечит социальную адаптацию ветеранов, а глобально поможет достичь желаемых экономических результатов после победы – ВВП на уровне $25 млрд – $14220 на человека.

Напомним, ранее Елена Шуляк назвала основные приоритеты политики поддержки ветеранов. В их числе создание Центров ветеранского развития, ветеранский спорт и бизнес, ветеранские фонды и обеспечение жильем.