Шуляк рассказала о деятельности "Слуги народа" во время войны

В условиях войны все инициативы и вся деятельность партии "Слуга народа" направлены на гуманитарную поддержку. В частности, речь идет о помощи ВСУ, внутренне перемещенным лицам и украинскому и релоцированному бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook .

"У нас существует много разных инициатив: от обустройства бомбоубежищ до передачи автомобилей защитникам нашими партийцами. Депутаты приобщены к работе с разными гуманитарными штабами и волонтерскими инициативами. В частности, по поручению наших партийцев были переданы на передовую более 1000 автомобилей, средства на которые собирали наши депутаты" , – отметила нардеп.