Шуляк: розвиток деревообробної галузі стане стимулом для економіки після війни

Деревообробна та меблева галузі є стратегічними для відродження та розвитку економіки всієї України. За умови підтримки та ухвалення законопроекту №4197-д галузь може не тільки відродитися у воєнний час, а й суттєво розвинутися в повоєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк , перебуваючи з робочим візитом у Рівненській області.

За її словами, наразі потрібно підтримувати бізнес у деревообробній галузі, запроваджуючи дерегуляцію ринку.

"Розвивати ринок деревини допоможе ухвалення законопроекту №4197-д. Документ закладає максимальну прозорість в роботі всіх учасників ринку деревини і продовжує мораторій на експорт лісу-кругляку", - додала нардеп.

У Рівненській області, за словами Шуляк, якраз зосереджені виробники плит ДСП, фанери, пиломатеріалів, провідні меблеві виробництва.

"Команда народного депутата "Слуги народу" Олександра Ковальчука, спільно з Українською асоціацією меблевиків, Європейською бізнес асоціацією розробила національний проект розвитку лісової, деревообробної та меблевої галузі "Меблеве економічне диво", який увійшов до Національного плану відновлення України. А меблева галузь увійшла в ТОП-6 найперспективніших для розвитку виробництві з високою доданою вартістю", - розповіла Шуляк.

У межах візиту Шуляк також побувала на ТОВ "Морган Феніче", яке стало яскравим прикладом успішного меблевого виробництва.

"У 2021 році тут працювало майже 1000 людей, підприємство експортує 100% виробленої продукції до Європи та США, працює з IKEA, щодня з виробничих ліній сходили 1000 диванів. Фабрика була готова розширювати виробництво, відкривати нові цехи та завойовувати нові ринки. Втім з початком воєнних дій - компанія змушена зосередитися на збереженні виробництва та виживанні. Зараз на підприємстві працює понад 700 людей, понад 15% з яких мобілізовані до лав ЗСУ та ТРО. Підприємство є найбільшим роботодавцем в Рівненській міській громаді та одним з найбільших платників податків", - додала політик.

Нині фабрика бореться за міжнародні замовлення, щоб завантажити виробничі лінії на 100%, однак це не вдається. Головна причина - неврегульованість ринку деревини, висока ціна на деревину, лісоматеріали, плити ДСП та фанеру, дорога логістика, що робить підприємство неконкурентним на міжнародному ринку. "Все це - не просто "їжа для роздумів", це - заклик до дій, щоб допомоги бізнесу", - наголосила Шуляк.