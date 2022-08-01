ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: розвиток деревообробної галузі стане стимулом для економіки після війни

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 19:18
Шуляк: розвиток деревообробної галузі стане стимулом для економіки після війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час візиту у Рівненську область (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Деревообробна та меблева галузі є стратегічними для відродження та розвитку економіки всієї України. За умови підтримки та ухвалення законопроекту №4197-д галузь може не тільки відродитися у воєнний час, а й суттєво розвинутися в повоєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, перебуваючи з робочим візитом у Рівненській області.

За її словами, наразі потрібно підтримувати бізнес у деревообробній галузі, запроваджуючи дерегуляцію ринку.

"Розвивати ринок деревини допоможе ухвалення законопроекту №4197-д. Документ закладає максимальну прозорість в роботі всіх учасників ринку деревини і продовжує мораторій на експорт лісу-кругляку", - додала нардеп.

У Рівненській області, за словами Шуляк, якраз зосереджені виробники плит ДСП, фанери, пиломатеріалів, провідні меблеві виробництва.

"Команда народного депутата "Слуги народу" Олександра Ковальчука, спільно з Українською асоціацією меблевиків, Європейською бізнес асоціацією розробила національний проект розвитку лісової, деревообробної та меблевої галузі "Меблеве економічне диво", який увійшов до Національного плану відновлення України. А меблева галузь увійшла в ТОП-6 найперспективніших для розвитку виробництві з високою доданою вартістю", - розповіла Шуляк.

У межах візиту Шуляк також побувала на ТОВ "Морган Феніче", яке стало яскравим прикладом успішного меблевого виробництва.

"У 2021 році тут працювало майже 1000 людей, підприємство експортує 100% виробленої продукції до Європи та США, працює з IKEA, щодня з виробничих ліній сходили 1000 диванів. Фабрика була готова розширювати виробництво, відкривати нові цехи та завойовувати нові ринки. Втім з початком воєнних дій - компанія змушена зосередитися на збереженні виробництва та виживанні. Зараз на підприємстві працює понад 700 людей, понад 15% з яких мобілізовані до лав ЗСУ та ТРО. Підприємство є найбільшим роботодавцем в Рівненській міській громаді та одним з найбільших платників податків", - додала політик.

Шуляк: розвиток деревообробної галузі стане стимулом для економіки після війни

Нині фабрика бореться за міжнародні замовлення, щоб завантажити виробничі лінії на 100%, однак це не вдається. Головна причина - неврегульованість ринку деревини, висока ціна на деревину, лісоматеріали, плити ДСП та фанеру, дорога логістика, що робить підприємство неконкурентним на міжнародному ринку. "Все це - не просто "їжа для роздумів", це - заклик до дій, щоб допомоги бізнесу", - наголосила Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Олена Шуляк
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни