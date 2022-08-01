Шуляк: развитие деревообрабатывающей отрасли станет стимулом для экономики после войны

Деревообрабатывающая и мебельная отрасли являются стратегическими для возрождения и развития экономики всей Украины. При условии поддержки и принятия законопроекта №4197-д отрасль может не только возродиться в военное время, но и существенно развиться в послевоенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк , находясь с рабочим визитом в Ровенской области.

По ее словам, сейчас нужно поддерживать бизнес в деревообрабатывающей отрасли, вводя дерегуляцию рынка.

"Развивать рынок древесины поможет принятие законопроекта №4197-д. Документ закладывает максимальную прозрачность в работе всех участников рынка древесины и продлевает мораторий на экспорт леса-кругляку", - добавила нардеп.

В Ровенской области, по словам Шуляк, как раз сосредоточены производители плит ДСП, фанеры, пиломатериалов, ведущие мебельные производства.

"Команда народного депутата "Слуги народа" Александра Ковальчука, совместно с Украинской ассоциацией мебельщиков, Европейской бизнес ассоциацией разработала национальный проект развития лесной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли "Мебельное экономическое чудо", который вошел в Национальный план восстановления Украины. А мебельная отрасль вошла в ТОП-6 самых перспективных для развития производстве с высокой добавленной стоимостью", - рассказала Шуляк.

В рамках визита Шуляк также побывала на ООО "Морган Фениче", которое стало ярким примером успешного мебельного производства.

"В 2021 году здесь работало почти 1000 человек, предприятие экспортирует 100% продукции в Европу и США, работает с IKEA, ежедневно с производственных линий сходили 1000 диванов. Фабрика была готова расширять производство, открывать новые цеха и завоевывать новые рынки. Но с началом военных действий компания вынуждена сосредоточиться на сохранении производства и выживании. Сейчас на предприятии работает более 700 человек, более 15% из которых мобилизованы в ряды ВСУ и ТРО. Предприятие является крупнейшим работодателем в Ровенской городской общине и одним из крупнейших налогоплательщиков", - добавила политик.

Сейчас фабрика борется за международные заказы, чтобы загрузить производственные линии на 100%, однако это не удается. Главная причина - неурегулированность рынка древесины, высокая цена на древесину, лесоматериалы, плиты ДСП и фанеру, дорогая логистика, что делает предприятие неконкурентным на международном рынке. "Все это - не просто "пища для размышлений", это - призыв к действиям, чтобы помощи бизнесу", - подчеркнула Шуляк.