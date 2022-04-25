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Шуляк розповіла, хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо його власник загинув

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Понеділок 25 квітня 2022 14:11
Шуляк розповіла, хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо його власник загинув Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Законопроект №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, який наразі готується до другого читання, передбачає, в разі загибелі власника житла компенсацію можуть отримати його спадкоємці. Якщо ж загиблий власник склав заповіт, то право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Якщо заповіту нема, спадкування відбувається відповідно до закону. Так, спадкоємці одержують право на успадкування почергово (кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття)", - пояснила вона.

Шуляк розповіла, хто зі спадкоємців одержує право на першочергове успадкування:

  • у першу чергу мають право на спадкування діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
  • у другу чергу - рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
  • у третю чергу - дядько та тітка спадкодавця;
  • у четверту - особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;
  • у п'яту - інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

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