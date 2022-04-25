Шуляк рассказала, кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье, если его владелец погиб
Законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, который сейчас готовится ко второму чтению, предусматривает, в случае гибели владельца жилья компенсацию могут получить его наследники. Если же погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
"Если завещания нет, наследование происходит в соответствии с законом. Так, наследники получают право на наследование поочередно (каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия)", - пояснила она.
Шуляк рассказала, кто из наследников получает право на первоочередное наследование:
- в первую очередь имеют право на наследование дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители;
- во вторую очередь - родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;
- в третью очередь - дядя и тетя наследодателя;
- в четвертую - лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;
- в пятую - другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.
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