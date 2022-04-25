Шуляк рассказала, кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье, если его владелец погиб

Законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, который сейчас готовится ко второму чтению, предусматривает, в случае гибели владельца жилья компенсацию могут получить его наследники. Если же погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Если завещания нет, наследование происходит в соответствии с законом. Так, наследники получают право на наследование поочередно (каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия)", - пояснила она.

Шуляк рассказала, кто из наследников получает право на первоочередное наследование: