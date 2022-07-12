Шуляк розповіла, коли Рада розгляне запуск іпотеки та компенсацію за зруйноване житло

До кінця літа Верховна рада може винести на розгляду до другого читання два важливі законопроєкти стосовно запуску доступної іпотеки та компенсацій українцям за пошкоджене або втрачене внаслідок війни житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час конференції зі Спілкою українських підприємців.

"Зараз парламент працює як єдина оборонна коаліція. Законопроєкти, які виносять до зали парламенту максимально узгоджені з міністерствами, з фаховим середовищем з будівельної сфери. На сьогодні народні депутати працюють над двома дуже важливими законопроєктами, які мають розглянути у другому читанні до кінця літа", - зазначила вона.

Йдеться про проект закону № 7198 стосовно компенсації за зруйноване або пошкоджене житло внаслідок російської агресії росії проти України.

"Ми всі розуміємо, що очікування репарації від росії можуть зайняти десятиріччя. Наші громадяни не зможуть стільки чекати, тому ми шукаємо різні механізми, щоб відновлювати зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло, надавати можливість громадянам мати своє житло вже зараз. Президент дуже опікується цим питанням", - додала Шуляк.

Також влітку планують розглянути ще один важливий документ - №5091.

"Він допоможе запустити іпотеку у воєнний час. Адже наразі в нас є запит від військових, від українців, які переїжджають з одного в інше місце через військові дії. Ми розуміємо, що за пільговими ставками іпотека може працювати. Тому знаходимо механізми компенсації, яким чином банки зможуть брати додаткову заставу, як то спеціальний вид майнового права", - резюмувала нардеп.