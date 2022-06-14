ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк розповіла про нові принципи відновлення міст та сіл

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 18:16
Шуляк розповіла про нові принципи відновлення міст та сіл Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Під час відновлення міст та сіл України держава враховуватиме два важливі принципи: безпека - будівництво безпечних укриттів, а також енергоефективність - розумне використанні енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На сьогодні ми розуміємо, що є два моменти, які не потрібно упускати. Перший – безпековий. Ми розуміємо, що з таким сусідом, як рф, ми матимемо певні безпекові проблеми. Тож, коли будемо проектувати нові території та відновлення зруйнованих територій, нам треба буде передбачати розміщення різних укриттів. Чи це буде окреме бомбосховище, чи укріплений паркінг, чи просто споруда з укріпленими елементами. Забувати про це не потрібно, адже обстріли продовжуються весь час. Безпековий момент має бути врахований", - пояснила вона.

Наразі Україна вивчає досвід Ізраїлю, Фінляндії, Швейцарії, щоб взяти різні практики і потім імплементувати їх до українських реалій.

Також важливими стануть енергоефективні заходи під час відбудови міст і сіл.

"Нам треба максимально приділяти увагу питанням енергоефективності: робити утеплення фасадів, працювати з дахами, переглядати питання стосовно інженерних мереж, теплових пунктів, працювати над тим, щоб споживання наших енергоносіїв було наближено до європейських показників. Бо ми інколи безглуздо обігріваємо повітря, витрачаючи дорогі енергоносії", - зауважила Шуляк.

За її словами, невдовзі парламент має розглянути та ухвалити два законопроєкти, які стосуються розміщення укриттів на території України і заходів з енергоефективності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Місцеве самоврядування
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає