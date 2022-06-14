Шуляк розповіла про нові принципи відновлення міст та сіл

Під час відновлення міст та сіл України держава враховуватиме два важливі принципи: безпека - будівництво безпечних укриттів, а також енергоефективність - розумне використанні енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На сьогодні ми розуміємо, що є два моменти, які не потрібно упускати. Перший – безпековий. Ми розуміємо, що з таким сусідом, як рф, ми матимемо певні безпекові проблеми. Тож, коли будемо проектувати нові території та відновлення зруйнованих територій, нам треба буде передбачати розміщення різних укриттів. Чи це буде окреме бомбосховище, чи укріплений паркінг, чи просто споруда з укріпленими елементами. Забувати про це не потрібно, адже обстріли продовжуються весь час. Безпековий момент має бути врахований", - пояснила вона.

Наразі Україна вивчає досвід Ізраїлю, Фінляндії, Швейцарії, щоб взяти різні практики і потім імплементувати їх до українських реалій.

Також важливими стануть енергоефективні заходи під час відбудови міст і сіл.

"Нам треба максимально приділяти увагу питанням енергоефективності: робити утеплення фасадів, працювати з дахами, переглядати питання стосовно інженерних мереж, теплових пунктів, працювати над тим, щоб споживання наших енергоносіїв було наближено до європейських показників. Бо ми інколи безглуздо обігріваємо повітря, витрачаючи дорогі енергоносії", - зауважила Шуляк.

За її словами, невдовзі парламент має розглянути та ухвалити два законопроєкти, які стосуються розміщення укриттів на території України і заходів з енергоефективності.