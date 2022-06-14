Шуляк рассказала о новых принципах восстановления городов и сел

Во время восстановления городов и сел Украины государство будет учитывать два важных принципа: безопасность-строительство безопасных укрытий, а также энергоэффективность - разумное использовании энергоносителей.

"На сегодня мы понимаем, что есть два момента, которые не нужно упускать. Первый-безопасность. Мы понимаем, что с таким соседом, как рф, мы будем иметь определенные проблемы безопасности. Поэтому, когда будем проектировать новые территории и восстановление разрушенных территорий, нам надо будет предусматривать размещение различных укрытий. Или это будет отдельное бомбоубежище, или укрепленный паркинг, или просто сооружение с укрепленными элементами. Забывать об этом не нужно, ведь обстрелы продолжаются все время. Момент безопасности должен быть учтен", - пояснила она.

Сейчас Украина изучает опыт Израиля, Финляндии, Швейцарии, чтобы взять различные практики и затем имплементировать их в украинские реалии.

Также важными станут энергоэффективные мероприятия во время восстановления городов и сел.

"Нам надо максимально уделять внимание вопросам энергоэффективности: делать утепление фасадов, работать с крышами, просматривать вопросы относительно инженерных сетей, тепловых пунктов, работать над тем, чтобы потребление наших энергоносителей было приближено к европейским показателям. Потому что мы иногда бессмысленно обогреваем воздух, расходуя дорогие энергоносители", - отметила Шуляк.

По ее словам, вскоре парламент должен рассмотреть и принять два законопроекты, которые касаются размещения укрытий на территории Украины и мероприятий по энергоэффективности.