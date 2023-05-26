Шуляк объяснила, почему Украине нужно ввести женские купе

Введение женских купе позволит решить вопросы безопасности женщин и создаст для них безопасную среду, что очень важно в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке для НВ.

"В контексте введения женских купе распространенный аргумент "за" - вопрос безопасности женщин. Чувство безопасности очень субъективно и отличается от человека к человеку, зависит от жизненного опыта и других факторов. Мы и так живем в условиях военного положения, и опасность ожидает на каждого из нас повседневно", - сказала она.

По ее словам, сегодня у нас есть отдельные уборные, переодеваемые, душевые для мужчин и женщин. Поэтому, учитывая длинную дорогу в ночных поездах, где люди имеют объективные потребности поспать, отдохнуть, переодеться - женские купе являются достаточно очевидной идеей, убеждена Шуляк.

"Поэтому если женщина не может чувствовать себя в безопасности во время такой рутинной ситуации, как путешествие в поезде - это не нормально. И если это можно исправить, предложив альтернативный вариант путешествия в женском купе, то такие инициативы необходимо приветствовать и поддерживать", - подчеркнула. глава партии.

Она сообщила, что инициированная на сайте Кабмина петиция о создании женских и мужских купе в поездах, следующих по маршруту дольше 6 часов, менее чем за 10 дней она набрала уже 24 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

К тому же, отметила Шуляк, во многих азиатских (Япония, Филиппины, Малайзия, Индия, Индонезия, ОАЭ), южноамериканских (Бразилия, Мексика) странах специальные женские вагоны достаточно распространены. В частности, даже для городского общественного транспорта, особенно в часы пик.

"Считаю, что пока другие мероприятия будут внедряться, предложение с женскими купе должно стать эффективной временной альтернативой. Это ведь сравнительно быстро и недорого", - подытожила она.