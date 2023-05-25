Шуляк: поддерживая Россию, Иран становится соучастником преступлений против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Вчера ночью на Киев снова летели иранские ударные беспилотники. Благодаря силам противовоздушной обороны, 36 из 36 дронов Shahed были уничтожены. Я понимаю, зачем это государству-агрессору - оно все еще не оставило свои кровожадные планы стереть Украину с карты мира. Но зачем это Ирану? У него нет и не может быть военных целей в Украине. А поддержка стороны зла - путь в пропасть", - сказала она.

Она также напомнила, что в истории украинско-иранских отношений были и другие времена.

"Я помню, как в Киеве проводились так называемые "иранские выставки", где можно было приобрести отличные товары с восточным колоритом. Это яркий пример, что деньги можно зарабатывать, не убивая людей", - отметила Шуляк.

Россия регулярно атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed, которые она выдает за свою продукцию под маркой "Герань". Против Украины уже было применено около 1160 Shahed, 900 из которых сбили украинские ПВО.

В этой связи Владимир Зеленский обратился к иранскому народу.

Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем - к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал президент.

Иран поставляет дроны-камикадзе Shahed 136 РФ для войны против Украины

После того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ, которое ранее отрицал.

К тому же координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что наша страна подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд из-за поставок дронов России. Европейский союз, США и Британия ввели санкции против Ирана за поставку оружия стране-агрессору.

Подсчеты украинской разведки свидетельствуют, что у РФ еще есть запас тех партий иранских дронов, которые они получали в конце прошлого года и в начале этого. "Шахеды" россияне получают партиями 250-300 штук.