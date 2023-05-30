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Шуляк объявила об отзыве мандата депутата Киевсовета Трубицина

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Вторник 30 мая 2023 21:16
Шуляк объявила об отзыве мандата депутата Киевсовета Трубицина Фото: Владислав Трубицын (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объявила об отзыве мандата депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шуляк в Facebook.

"Инициировала собрание Киевской городской организации "Слуга народа" по отзыву Трубицына по народной инициативе (в рамках процедуры применения императивного мандата)", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что членство в партии "Слуга народа" Владислава Трубицына было прекращено еще перед началом полномасштабной войны 2022 года.

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Киевсовет Елена Шуляк
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