Шуляк объявила об отзыве мандата депутата Киевсовета Трубицина

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объявила об отзыве мандата депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шуляк в Facebook.

"Инициировала собрание Киевской городской организации "Слуга народа" по отзыву Трубицына по народной инициативе (в рамках процедуры применения императивного мандата)", - отметила Шуляк. Она подчеркнула, что членство в партии "Слуга народа" Владислава Трубицына было прекращено еще перед началом полномасштабной войны 2022 года.