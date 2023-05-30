Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київради Трубіцина
Фото: Владислав Трубіцин (facebook com)
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шуляк у Facebook.
"Ініціювала збори Київської міської організації "Слуга народу", щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.
Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.