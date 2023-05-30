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Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київради Трубіцина

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Вівторок 30 травня 2023 21:16
Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київради Трубіцина Фото: Владислав Трубіцин (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандату депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шуляк у Facebook.

"Ініціювала збори Київської міської організації "Слуга народу", щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.

Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.

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Київрада Олена Шуляк
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