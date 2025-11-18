Шуляк назвала три шага для экономики военного времени: что важно реализовать

По ее словам, обороноспособность Украины сегодня зависит прежде всего от налоговых поступлений от украинского бизнеса, поскольку приоритетом государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения является обеспечение потребностей украинской армии.

Таким образом, чтобы увеличивать налоговые поступления на уровне государства, следует обеспечивать такое функционирование бизнес-среды, что заниматься бизнесом в Украине было не только возможно, но и выгодно.

Прозрачные правила и цифровая дерегуляция

"Ни для кого не секрет, что государство уже несколько лет подряд все возможные средства вкладывает в оборону, поскольку международные партнеры не финансируют расходы, связанные с ней. Все потребности украинской армии сегодня закрываются за счет бюджетных средств, которые формируются из налоговых поступлений от бизнеса. Поэтому для содействия его работе государству нужно работать сразу в нескольких векторах", -пояснила Шуляк.

Речь идет прежде всего о прозрачных правилах работы, доступе к финансовым инструментам и рынкам и человеческом капитале. И эти векторы, заметила нардеп, тесно связаны между собой. В первую очередь, важно создание понятной регулярной среды, в которой существуют единые правила для всех.

Однако для того, чтобы оно работало, нужно максимально поддерживать цифровизацию - чем меньше чиновников будет задействовано, тем более прозрачной будет эта среда.

"Предприниматели хотят работать в среде, где не нужно искать обходные маршруты. Хотят знать, что "правила для всех" и "правила для своих" - это не разные книги. Конкретика проста: прозрачные регуляции; минимум чиновничьих барьеров благодаря дальнейшему развертыванию цифровой инфраструктуры. Уже есть показательные примеры, которые показывают, что цифра может полностью заменить чиновников", - отметила Елена Шуляк.

Доступ к финансированию и расширению программы 5-7-9

Сверхважным вектором, по которому должно двигаться государство в этом направлении, является больший доступ украинского бизнеса к финансовым рынкам и инструментам, поскольку без этого реализовывать те или иные проекты, из которых в дальнейшем и формируются налоговые поступления, невозможно.

"Банки практически не финансируют бизнес. Если кредиты для бизнеса все же предоставляются, то это происходит по очень высокой налоговой ставке, что делает их нерентабельными и для проектов по восстановлению, и для предпринимательской деятельности в целом", - отметила Шуляк.

Как пояснила парламентарий, сейчас для поддержки бизнеса работает только одна государственная программа - 5-7-9, но для того, чтобы она, во-первых, покрывала потребности бизнеса, ее следует максимально расширить, во-вторых, когда начнется активное восстановление, ее точно будет недостаточно.

Развитие человеческого капитала и программы переквалификации

Третий, не менее важный вектор, по которому нужно двигаться государству, является увеличение человеческого капитала, поскольку с начала восстановления именно профессиональные кадры, а точнее, их недостаточное количество будет в топе вызовов.

"Любому бизнесу невозможно развиваться без людей, и как свидетельствует статистика, работодатели уже сталкиваются с колоссальным дефицитом кадров. А с момента активного восстановления Украины этот дефицит будет только увеличиваться. Это объясняется просто, в частности, и тем, что миллионы трудоспособных граждан уехали из Украины и возвращаться не собираются", - подчеркнула Елена Шуляк.

Именно поэтому, акцентировала она, государству уже сегодня необходимо разрабатывать и запускать образовательные программы, которые будут эффективны для профессиональной подготовки, в частности украинских ветеранов и переквалификации, а также масштабировать такого рода обучение.

Нардеп напомнила, что в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ветеранском предпринимательстве", который, кроме создания новой системы социальной поддержки ветеранов, предусматривает предоставление знаний: консультации, тренинги, семинары, учебные программы; переквалификация и повышение квалификации; помощь в выходе на международные рынки, а также предусмотрено создание единого веб-портала для ветеранского бизнеса.

"Возвращение к мирной жизни - сложный, но важный этап для каждого ветерана или ветеранки. Идя на войну, они оставили в тылу родных и близких, оставили свою работу, а иногда свой бизнес и партнеров. Именно поэтому задача государства - подставить плечо нашим Героям, помочь физически и психологически восстановиться, открыть бизнес, найти работу - максимально вернуть ту жизнь, которую они имели до армии. Ветеранам и ветеранкам нужна возможность вернуться к своей старой или получить новую высокооплачиваемую профессию", - резюмировала Елена Шуляк.