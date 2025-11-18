ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Шуляк назвала три шага для экономики военного времени: что важно реализовать

Вторник 18 ноября 2025 18:54
UA EN RU
Шуляк назвала три шага для экономики военного времени: что важно реализовать Фото: Елена Шуляк рассказала о шагах для для экономики военного времени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Поскольку обороноспособность Украины зависит от налоговых поступлений бизнеса, необходимо обеспечить прозрачные и понятные правила для предпринимателей, расширить доступ к финансовым рынкам и запустить новую модель образования для формирования нужных профессиональных кадров.

Как пишет РБК-Украина, об этом во время выступления на GET Business Fest, организованном медиа-бюро Ekonomika+, сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, обороноспособность Украины сегодня зависит прежде всего от налоговых поступлений от украинского бизнеса, поскольку приоритетом государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения является обеспечение потребностей украинской армии.

Таким образом, чтобы увеличивать налоговые поступления на уровне государства, следует обеспечивать такое функционирование бизнес-среды, что заниматься бизнесом в Украине было не только возможно, но и выгодно.

Прозрачные правила и цифровая дерегуляция

"Ни для кого не секрет, что государство уже несколько лет подряд все возможные средства вкладывает в оборону, поскольку международные партнеры не финансируют расходы, связанные с ней. Все потребности украинской армии сегодня закрываются за счет бюджетных средств, которые формируются из налоговых поступлений от бизнеса. Поэтому для содействия его работе государству нужно работать сразу в нескольких векторах", -пояснила Шуляк.

Речь идет прежде всего о прозрачных правилах работы, доступе к финансовым инструментам и рынкам и человеческом капитале. И эти векторы, заметила нардеп, тесно связаны между собой. В первую очередь, важно создание понятной регулярной среды, в которой существуют единые правила для всех.

Однако для того, чтобы оно работало, нужно максимально поддерживать цифровизацию - чем меньше чиновников будет задействовано, тем более прозрачной будет эта среда.

"Предприниматели хотят работать в среде, где не нужно искать обходные маршруты. Хотят знать, что "правила для всех" и "правила для своих" - это не разные книги. Конкретика проста: прозрачные регуляции; минимум чиновничьих барьеров благодаря дальнейшему развертыванию цифровой инфраструктуры. Уже есть показательные примеры, которые показывают, что цифра может полностью заменить чиновников", - отметила Елена Шуляк.

Доступ к финансированию и расширению программы 5-7-9

Сверхважным вектором, по которому должно двигаться государство в этом направлении, является больший доступ украинского бизнеса к финансовым рынкам и инструментам, поскольку без этого реализовывать те или иные проекты, из которых в дальнейшем и формируются налоговые поступления, невозможно.

"Банки практически не финансируют бизнес. Если кредиты для бизнеса все же предоставляются, то это происходит по очень высокой налоговой ставке, что делает их нерентабельными и для проектов по восстановлению, и для предпринимательской деятельности в целом", - отметила Шуляк.

Как пояснила парламентарий, сейчас для поддержки бизнеса работает только одна государственная программа - 5-7-9, но для того, чтобы она, во-первых, покрывала потребности бизнеса, ее следует максимально расширить, во-вторых, когда начнется активное восстановление, ее точно будет недостаточно.

Развитие человеческого капитала и программы переквалификации

Третий, не менее важный вектор, по которому нужно двигаться государству, является увеличение человеческого капитала, поскольку с начала восстановления именно профессиональные кадры, а точнее, их недостаточное количество будет в топе вызовов.

"Любому бизнесу невозможно развиваться без людей, и как свидетельствует статистика, работодатели уже сталкиваются с колоссальным дефицитом кадров. А с момента активного восстановления Украины этот дефицит будет только увеличиваться. Это объясняется просто, в частности, и тем, что миллионы трудоспособных граждан уехали из Украины и возвращаться не собираются", - подчеркнула Елена Шуляк.

Именно поэтому, акцентировала она, государству уже сегодня необходимо разрабатывать и запускать образовательные программы, которые будут эффективны для профессиональной подготовки, в частности украинских ветеранов и переквалификации, а также масштабировать такого рода обучение.

Нардеп напомнила, что в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ветеранском предпринимательстве", который, кроме создания новой системы социальной поддержки ветеранов, предусматривает предоставление знаний: консультации, тренинги, семинары, учебные программы; переквалификация и повышение квалификации; помощь в выходе на международные рынки, а также предусмотрено создание единого веб-портала для ветеранского бизнеса.

"Возвращение к мирной жизни - сложный, но важный этап для каждого ветерана или ветеранки. Идя на войну, они оставили в тылу родных и близких, оставили свою работу, а иногда свой бизнес и партнеров. Именно поэтому задача государства - подставить плечо нашим Героям, помочь физически и психологически восстановиться, открыть бизнес, найти работу - максимально вернуть ту жизнь, которую они имели до армии. Ветеранам и ветеранкам нужна возможность вернуться к своей старой или получить новую высокооплачиваемую профессию", - резюмировала Елена Шуляк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
Новости
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского