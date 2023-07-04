Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины

Большая часть процессов, связанных с восстановлением в Украине, будет возлагаться на частный сектор, поэтому крайне важны честные, прозрачные, понятные европейские правила для всех инвесторов, которые будут здесь работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В первую очередь западных инвесторов и украинский бизнес волнуют проблемы, связанные со страхованием военных рисков. Сегодня украинское правительство вместе с международными партнерами разрабатывают соответствующие механизмы гарантий безопасности. Также существует проблема с доступом к дешевым кредитным ресурсам, с чем нам также могут помогать международные. партнеры", - сообщила Шуляк.

Нардеп также сообщила, что созданная в январе 2023 года Международная координационная платформа, в которую входят представители Украины, Европейского Союза, стран G-7 и крупных международных финансовых институтов, активно занимается определением объектов первоочередного восстановления.

"Потребность на этот год составляет более 14 миллиардов долларов. Первоочередные объекты связаны с восстановлением энергетической инфраструктуры. Мы пережили сложную зиму, поэтому готовимся к следующей зиме, и максимально защищаем свои энергетические объекты. На втором месте - восстановление социальной, транспортной инфраструктуры и, непосредственно, восстановление разрушенного жилья. Платформа будет помогать Украине координировать усилия для того, чтобы процесс восстановления происходил как можно быстрее и с контролируемыми процессами", - подчеркнула она.

По словам Шуляк, на сегодня более 30 миллионов квадратных метров находится в статусе поврежденного или разрушенного жилья, основным источником компенсации за которое является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.

"Первые суммы, поступившие в Фонд, это арестованные средства российских банков. Украина продолжает делать все для того, чтобы активы российской федерации по всему были не просто заморожены, а юридически передавались Украине и использовались для восстановления социальной, транспортной инфраструктуры и жилья. Таким образом, Украина первой подала пример справедливости, направив арестованные российские средства в помощь украинцам, у которых разрушено жилье", - резюмировала Шуляк.