ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 15:40
Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Большая часть процессов, связанных с восстановлением в Украине, будет возлагаться на частный сектор, поэтому крайне важны честные, прозрачные, понятные европейские правила для всех инвесторов, которые будут здесь работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В первую очередь западных инвесторов и украинский бизнес волнуют проблемы, связанные со страхованием военных рисков. Сегодня украинское правительство вместе с международными партнерами разрабатывают соответствующие механизмы гарантий безопасности. Также существует проблема с доступом к дешевым кредитным ресурсам, с чем нам также могут помогать международные. партнеры", - сообщила Шуляк.

Нардеп также сообщила, что созданная в январе 2023 года Международная координационная платформа, в которую входят представители Украины, Европейского Союза, стран G-7 и крупных международных финансовых институтов, активно занимается определением объектов первоочередного восстановления.

"Потребность на этот год составляет более 14 миллиардов долларов. Первоочередные объекты связаны с восстановлением энергетической инфраструктуры. Мы пережили сложную зиму, поэтому готовимся к следующей зиме, и максимально защищаем свои энергетические объекты. На втором месте - восстановление социальной, транспортной инфраструктуры и, непосредственно, восстановление разрушенного жилья. Платформа будет помогать Украине координировать усилия для того, чтобы процесс восстановления происходил как можно быстрее и с контролируемыми процессами", - подчеркнула она.

По словам Шуляк, на сегодня более 30 миллионов квадратных метров находится в статусе поврежденного или разрушенного жилья, основным источником компенсации за которое является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.

"Первые суммы, поступившие в Фонд, это арестованные средства российских банков. Украина продолжает делать все для того, чтобы активы российской федерации по всему были не просто заморожены, а юридически передавались Украине и использовались для восстановления социальной, транспортной инфраструктуры и жилья. Таким образом, Украина первой подала пример справедливости, направив арестованные российские средства в помощь украинцам, у которых разрушено жилье", - резюмировала Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк инфраструктура
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины