Шуляк назвала умови, які спонукатимуть інвесторів долучатися до відбудови України

Велика частка процесів, пов’язаних з відбудовою в Україні покладатиметься на приватний сектор, тому вкрай важливі чесні, прозорі, зрозумілі європейські правила для всіх інвесторів, які будуть тут працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"В першу чергу західних інвесторів та український бізнес хвилюють проблеми, пов’язані зі страхуванням воєнних ризиків. Сьогодні український уряд разом з міжнародними партнерами розробляють відповідні механізми гарантій безпеки. Також існує проблема з доступом до дешевих кредитних ресурсів, з чим нам також можуть допомагати міжнародні партнери", - повідомила Шуляк.

Нардеп також поінформувала, що створена у січні 2023 року Міжнародна координаційна платформа, до якої входять представники України, Європейського Союзу, країн G-7 та великих міжнародних фінансових інституцій, активно займається визначенням об’єктів першочергової відбудови.

"Потреба на цей рік становить більш ніж 14 мільярдів доларів. Першочергові об’єкти пов’язані із відновленням енергетичної інфраструктури. Ми пережили складну зиму, тому готуємося до наступної зими, і максимально захищаємо свої енергетичні об’єкти. На другому місці - відновлення соціальної, транспортної інфраструктури й, безпосередньо, відновлення зруйнованого житла. Платформа допомагатиме Україні координувати зусилля для того, щоб процес самого відновлення відбувався якомога швидше і з контрольованими процесами", - наголосила вона.

За словами Шуляк, на сьогодні понад 30 мільйонів квадратних метрів перебуває в статусі пошкодженого або зруйнованого житла, основним джерелом компенсації за яке є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

"Перші суми, які надійшли до Фонду, це арештовані кошти російських банків. Україна продовжує робити все для того, щоб активи російської федерації по всьому були не просто заморожені, а юридично передавалися Україні та використовувалися для відновлення соціальної, транспортної інфраструктури та житла. Таким чином, Україна першою подала приклад справедливості, спрямувавши арештовані російські кошти на допомогу українцям, у яких зруйноване житло", - резюмувала Шуляк.