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Шуляк назвала три критические потребности бизнеса в деоккупированных и прифронтовых регионах

Украина, Среда 25 июня 2025 17:15
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Шуляк назвала три критические потребности бизнеса в деоккупированных и прифронтовых регионах Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Почти 15% украинских компаний ведут деятельность на деоккупированных и прифронтовых территориях. И большинство из них остаются наедине с вызовами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время мероприятия "Развенчание мифов относительно рисков ведения бизнеса в прифронтовых областях Украины", организованном "Европейской Бизнес Ассоциацией".

В частности, по ее словам, нехватка кадров, закрытые кредиты, отсутствие механизмов компенсаций расходов. При этом предпринимателей сверхважно привлекать к процессам планирования развития громад, что критически необходимо для эффективного восстановления.

"Сегодня в громадах, несмотря на военное положение и риски безопасности, происходит обновление стратегий развития, создается новая градостроительная документация. Даже на прифронтовых территориях, например в Харьковской области, уже есть планы пространственного развития. Но при этом бизнес практически не привлечен к их формированию", - пояснила парламентарий.

Она подчеркнула: планирование является основой способности громады, а следовательно - и возможностей для развития предпринимательства. Поэтому участие бизнеса в этом процессе должно стать нормой.

"Мы уже научились привлекать жителей, ветеранские сообщества, внутренне перемещенных лиц. Но бизнес - не менее важный игрок. Его идеи стоит воплощать. Нужно менять подход и привлекать бизнес ко всем этапам стратегического планирования", - добавила Шуляк.

Она обозначила три ключевые потребности предпринимателей: кадры, доступ к финансам и верификация потерь. Первое - это человеческий капитал. Возвращение украинцев, переквалификация, обучение под нужды экономики - это, отмечает парламентарий, проблема не только бизнеса, а всего государства.

"Вторая - доступ к финансированию. Правительственные программы, в частности "5-7-9", прекрасно работают, но банки часто отказываются кредитовать предпринимателей из-за рисков. Здесь нужны инструменты страхования рисков", - сказала она.

При этом к программам могут присоединяться и местные власти. В качестве примера Шуляк привела практику Киевской области, где областная администрация полностью компенсирует процентные ставки для предпринимателей в рамках кредитования "5-7-9".

"В Киевской области, которая не является прифронтовой, уже работают сотни предприятий, которые получили доступ к льготным кредитам благодаря местным программам. Ставка - 0%. Аналогичные механизмы должны заработать и в громадах, которые ближе к фронту", - убеждена она.

Отдельно Шуляк отметила проблему учета потерь бизнеса. На сегодня громады слабо работают над внесением соответствующей информации в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ).

"Есть постоянный запрос от бизнеса: они хотят иметь документы, подтверждающие уничтожение или повреждение имущества. Это нужно и для будущих компенсаций, и для международной адвокации. РПЗМ - единственный верифицированный источник для государственных решений. К сожалению, не все общины ответственно относятся к этому", - пояснила она.

Хотя пока компенсация касается только физических лиц, Шуляк подчеркнула необходимость поиска решений для поддержки бизнеса. Речь идет, в частности, о возмещении техники или оборудования, которое позволяет как можно быстрее восстановить деятельность.

"В парламенте уже зарегистрировано несколько точечных инициатив. Например, законопроект №11181 о замораживании выплат по кредитам для предпринимателей с временно оккупированных территорий. Но этого мало - нам нужна комплексная законодательная база по экономическому восстановлению", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула: восстановление - это не только о разрушенной инфраструктуре, а прежде всего о перезапуске экономики. Именно развитие бизнеса должно быть в фокусе любой государственной политики в сфере восстановления.

"Доступные кредиты 5-7-9%"

Льготная государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", созданная для поддержки малого и среднего бизнеса в феврале 2020 года, то есть еще до пандемии коронавируса и полномасштабного вторжения РФ.

Сейчас остается едва ли не самым действенным инструментом кредитной поддержки отечественной экономики. Только в течение периода действия военного положения предприниматели получили кредитов на сотни миллиардов гривен. Подробнее - в материале.

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Елена Шуляк Слуга народа
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