Шуляк назвала стимулы, которые Украина готова предложить для создания индустриальных парков

Инвестиции, необходимые Украине для восстановления по европейским стандартам, можно привлечь, в том числе, путем развития индустриальных парков и проекта господдержки украинским и иностранным инвесторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, Украина сейчас обрадуется каждому предприятию, которое будет запускаться или возвращаться в Украину, ведь это означает рабочие места и поступления в бюджет в виде налогов. И самое появление индустриальных парков будет обеспечивать и новые работающие предприятия, и новые рабочие места на них.

По последним данным, отметила Шуляк, в Украине уже работает 68 индустриальных парков - 48 из них как управляющие, а у 18 уже есть резиденты. И дальнейшее появление новых будет означать ускоренные процессы экономического развития в каждом территориальном обществе, где они будут запускаться.

"Индустриальные парки - очень хороший пример ускоренного развития, который мы можем наблюдать в других странах. Есть прекрасные кейсы в Восточной Европе, Азии, США и Турции. Мы взяли их самые действенные наработки, которые будем сейчас воплощать в Украине, ведь соответствующее законодательство - закон Украины "Об индустриальных парках", у нас уже заработало", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула - среди сфер, где такой формат организации бизнеса будет максимально востребован, могут быть, в частности, перерабатывающая промышленность, информационные технологии, научно-исследовательская деятельность и т.д. Экономическое будущее Украины, по мнению Шуляка, в том числе и за ними.

Среди стимулов, которые Украина готова предложить для создания как можно большего количества индустриальных парков, есть и таможенные, и налоговые послабления. В частности, освобождение от налога на прибыль в течение следующих десяти лет. Также достаточно эффективным стимулом для международных инвесторов в индустриальные парки может стать страхование военных рисков, считает Елена Шуляк.

Первый подобный кейс состоялся в начале октября 2023, когда международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка MIGA застраховало инвестпроект M10 Industrial Park Томаша Фиалы во Львове. Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет.

"Речь идет о гарантии 9,1 млн долларов. Эта позволит парку привлечь новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы. Убеждена - это только начало. И уже в ближайшее время больше украинских индустриальные парки будут застрахованы", - уверена нардеп.

Также, по ее словам, важнейшим в плане привлечения инвестиций является законопроект № 8138, известный как закон об инвестировании, который парламент принял в этом году. Он расширяет возможности реализации инвестиционных проектов в Украине.

Закон, пояснила Шуляк, предусматривает новую форму государственной поддержки инвесторов - частичную компенсацию стоимости строительства объектов сопредельной инфраструктуры, а также расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями.

В частности, речь идет о перерабатывающей промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, логистике, образовании, научной и научно-технической деятельности, здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме, курортно-рекреационной сфере, ІТ и обращении с отходами.

"Инвесторов, которые будут создавать предприятия в этих отраслях, до 1 января 2040 освобождают от налога на добавленную стоимость при ввозе и растаможке нового оборудования и комплектующих к нему. Также уменьшается размер инвестиций, вложенных в объекты инвестирования, и количество созданных новых рабочих мест. Новые требования к этому - вложить до 12 млн евро вместо 20 млн, как предполагалось ранее, и создание минимум 50 новых рабочих мест. Уверена, что это будет иметь положительный эффект", - подытожила Шуляк.