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Шуляк назвала реформы, которые помогут построить страну

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Четверг 13 октября 2022 15:24
Шуляк назвала реформы, которые помогут построить страну Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Парламент работает над рядом законопроектов, которые помогут быстро, эффективно и прозрачно восстановить разрушенную инфраструктуру и жилье украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас в парламенте мы работаем над стандартами, правилами и принципами, по которым будет происходить восстановление страны. Некоторые законопроекты уже стали законами, другие готовим ко второму чтению", - сказала Шуляк.

Она также напомнила, что президент уже подписал закон, касающийся введения новых правил системы гражданской защиты.

"При планировании новых территорий будут учитываться строительство укрытий и сооружений двойного назначения, например укрепленных паркингов, чтобы максимально обеспечить безопасность людей", - сообщила нардеп.

Кроме того, введены минимальные требования к энергоэффективности зданий, что позволит уменьшать потребление энергоресурсов.

"Также в рамках новых стратегий восстановления мы готовы принять законопроект №7198. Он предусматривает компенсацию за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от России. Надеемся, что в ближайшее время законопроект вынесут на второе чтение. Мы понимаем, что это большие средства, которых сейчас мало, но мы нашли возможность использовать арестованные российские активы, чтобы направлять их на компенсации", - пояснила Шуляк.

Напомним, ранее Шуляк заявила, что разрушенную инфраструктуру Украины будут восстанавливать по новым правилам и с повышенным барьером ответственности за нарушение градостроительных норм.

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Елена Шуляк инфраструктура
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