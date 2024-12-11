Шуляк назвала прогноз возможных убытков от агрессии РФ в 2024 году

По предварительным прогнозам, общая сумма ущерба от российской вооруженной агрессии в 2024 году может вырасти почти на треть по сравнению с прошлым и может составить почти 600 млрд долларов. Оптимизировать расходы, в том числе на восстановление жилищного фонда, можно будет, если выбрать принцип "строить лучше, чем было".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Она отметила, что согласно отчету RDNA3, подготовленному Всемирным банком по итогам 2023 года, общая сумма убытков, которые Украина понесла по состоянию на конец прошлого года, составила 486 млрд долларов.

Однако, с учетом интенсивности обстрелов и ракетных атак, которые в течение текущего года подверглась, в частности, украинская энергетика и транспортная инфраструктура, финальная цифра в отчете RDNA4 может вырасти до почти 600 млрд дол. То есть сумма ущерба может увеличиться почти на 30%.

"Учитывая, что преобладающая сумма ущерба падает именно на разрушение жилищного фонда, важно определиться, как именно отговаривать. Сейчас в Украине построено 1 млрд кв. м жилья, подавляющее большинство которого - типичные решения, которые использоваться при восстановлении после Второй мировой войны. Оно очень устаревшее. И его реконструкция будет дороже, чем строительство нового жилья, вместо уничтоженного", - подчеркнула. Кобчик.

Она подчеркнула, что государство понимает важность темпов обновления жилищного фонда, учитывая огромное количество внутренне перемещенных лиц. Но при этом важно понимать, что скорость не должна достигаться за счет качества и безопасности сооружений.

По словам парламентарии, при восстановлении жилищного фонда огромное значение будет иметь качество строительных материалов, которые для этого будут использоваться. А она, в свою очередь, будет зависеть от внедрения и имплементации нескольких законодательных инициатив.

"В частности, сегодня рынок ожидает имплементации регламента ЕС №305, который регулирует качество попадающей на рынок строительной продукции. Также вскоре вступит в силу принятый ВР законопроект "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" (№5473-Д). Еще одно важное изменение, которое будет ждать производителей строительной продукции после завершения войны - реализация нового закона о защите прав потребителей, содержащего эффективные европейские правила по этому поводу. Речь идет о законе №3153-IX ("Новый закон") был принят на основе законопроекта №6134", - сообщила Шуляк.

Она также добавила на важность принципов зеленого восстановления и устойчивого развития, что также является привычной для ЕС практикой. На важности этих требований как одного из принципов восстановления отмечали международные эксперты и экспертная среда, принявшие участие в масштабных публичных консультациях по законопроекту "Об основных принципах восстановления".

"Впрочем, если мы понимаем важность этого на уровне государства, то на уровне общин представления относительно этих понятий иногда могут быть минимальными. Это - результат недостаточного количества кадров, знающих об этом в наших общинах. Это нужно исправлять - в частности, проводить соответствующее обучение. ", – резюмировала Шуляк.