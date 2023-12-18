Шуляк назвала приоритеты работы "Слуги народа" в следующем году

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Шуляк во время пресс-брифинга в Киеве.

По ее словам, первое направление для работы - оборона государства, победа и мир.

“Это то, над чем 24/7 должна работать вся наша команда на всех уровнях. военных преступников. Кроме того, Украина должна быть независимой и иметь надежные гарантии безопасности. Ради этого мы постоянно усиливаем сектор обороны, приняли госбюджет обороны на 2024 год, и призываем принимать такие бюджеты на местном уровне, добиваемся поставки вооружения", - сказала нардеп.

Второй приоритет - очищение власти. Это поможет преодолеть коррупцию как системное явление я как раз военное время является наилучшим для этого.

"Мы видим, как во многих уголках страны проводятся обыски, расследуют разные уголовные дела в отношении чиновников, должностных лиц. Это не разовая компания. Когда мы приходили к власти, то создали законодательные условия, чтобы эффективно работала антикоррупционная структура, и сегодня эти изменения дают эффект". Система не делает исключения для тех, кто в должностях или имеет мандат, кто в оппозиции. Она коснется каждого, кто считает, что можно жить по старым законам коррупции и лжи", - подчеркнула Шуляк.

Третье направление, над которым работает партия - европейская интеграция.

"Мы получили кандидатство, есть старт переговоров. Сейчас перед нами стоит огромная работа. Мы уже вместе с Европой, мы - часть ЕС. Мы должны интегрироваться институционально в Европу, синхронизировать законодательство, ввести европейские стандарты и практики", - отметила председатель партии.

Четвертое направление - восстановление страны, которое включает восстановление, но не ограничивается им.

"Нам нужно не просто отстроить дома, садики, мосты или аэропорты. Наше восстановление должно касаться экономики, городской среды, отношений в обществе. Восстановление должно базироваться на принципах модернизации страны. Нам придется строить заново целые отрасли экономики вместо разрушенных и поврежденных. Сотням тысяч людей придется переучиться, чтобы быть успешными в новой системе общественных отношений. Также коммунальная сфера и экономика должны быть энергоэффективными. Также надеюсь, что цифровизация будет продолжать затрагивать все госуслуги. А государственное управление и местное самоуправление станут адаптивными, будут реагировать на запрос общества и бизнеса", - подытожила она.