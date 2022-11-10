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Шуляк назвала количество уничтоженного и поврежденного имущества в Мариуполе

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Четверг 10 ноября 2022 09:59
Шуляк назвала количество уничтоженного и поврежденного имущества в Мариуполе Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня через портал и приложение "Дія" получено 47 039 заявлений из временно оккупированного Мариуполя об уничтоженном и разрушенном имуществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время встречи с мариупольским городским головой Вадимом Бойченко.

"Исходя из предоставленных информационных сообщений, общая площадь разрушений в городе составляет 2 926 909 кв. метров. К сожалению, мы понимаем: цифры не окончательные, разрушений в разы больше", - констатировала Шуляк.

В то же время она заверила, что идет работа по подготовке ко второму чтению законопроекта №7198 о компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.

"Благодаря совместной работе видим действенные механизмы компенсации. В ближайшее время парламент рассмотрит этот законопроект, и мы перейдем от теории к действию. Украинский Мариуполь обязательно восстановится. В будущем он снова будет комфортным и безопасным. Над этим работаем на всех уровнях", - подытожила политик.

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Елена Шуляк Мариуполь
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