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Шуляк назвала главные условия для победы Украины над РФ

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Усиление ВСУ, ускорение поставок оружия, активизация процесса вхождения в НАТО и ЕС - это те задачи и вызовы, которые помогут сделать 2023 год победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Должны сделать вместе с нашими партнерами все, чтобы именно 2023 стал годом нашей победы. Это означает дальнейшее усиление наших Вооруженных сил, развитие оборонной промышленности, расширение и ускорение поставок оружия от наших партнеров", - сказала Шуляк.

Она добавила, что еще одной задачей Украины на этом этапе является попытка добиться реализации всеобъемлющей мирной инициативы президента – Формулы мира для восстановления безопасности Украины и международного порядка.

"Она предусматривает обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Освобождение всех пленных и депортированных, исполнение устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины. Выведение российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости и наказание военных преступников. Разминирование и противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию окончания войны и гарантии безопасности для Украины", - добавила Шуляк.

Также, по ее словам, в текущем году Украина должна сделать все, чтобы начать переговоры о членстве в Европейском союзе.

"Это в равной степени зависит как от усилий государственной и парламентской дипломатии, так и от работы по синхронизации законодательства, выполнению требований европейских структур", - пояснила Шуляк.

Еще одной важной задачей она назвала ускорение процесса вступления в НАТО.

"Мы должны оформить де-юре то, что уже произошло де-факто, ведь Украина сегодня фактически форпост НАТО и всего свободного мира на востоке Европы в борьбе с диктаторским режимом Путина", - констатировала она.

Нардеп заверила, что уже сейчас нарабатывают законодательные предпосылки для восстановления и модернизации Украины, чтобы после победы мы смогли строить и восстанавливать страну по современному европейскому образцу.

"А главное, надо помнить: наше единство является фундаментом нашей устойчивости. Именно наша сплоченность помогала и помогает нам противостоять врагу и побеждать его. Должны беречь наше единство, заботиться о государстве и друг друга, не допускать никаких внутренних раздоров и политиканства. Победить - общая задача всех украинцев, особенно украинских политиков, депутатов, должностных лиц", - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что украинцы оценили деятельность президента, парламента и правительства с начала войны .

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Елена ШулякВторжение России в Украину