Шуляк назвала факторы, которые делают рынок инженеров-консультантов непрозрачным

Украина, Пятница 05 декабря 2025 14:15
Шуляк назвала факторы, которые делают рынок инженеров-консультантов непрозрачным Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Александр Мороз

Обязательность привлечения к реализации проектов в сфере строительства инженеров-консультантов может способствовать монополизации рынка. Особенно учитывая нынешние подходы к формированию оплаты за их услуги при отсутствии ответственности.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Во время презентации аналитического отчета "Риски в деятельности Инженера Консультанта. Презентация исследования", организованной Антикоррупционной инициативой ЕС (EUACI), Шуляк отметила, что кроме этого, на рынок крайне негативно влияют и другие риски, приводящие к системным проблемам в эффективности, прозрачности и качестве реализации строительных проектов в Украине.

Авторы отчета, подчеркнула Шуляк, указывают на риски, связанные с предоставлением услуг инженеров-консультантов в строительстве, а также на ряд системных проблем, которые негативно влияют на эффективность, прозрачность и качество реализации строительных проектов в Украине.

В частности, речь идет о недостаточности правового регулирования доступа к профессии и сертификации. В Украине отсутствуют четкие требования к учебным программам, необоснованные ограничения в виде дополнительного сертифицирования и страхования гражданско-правовой ответственности, а также невозможность для иностранных специалистов напрямую работать на украинском рынке.

Кроме этого, есть риски в процедуре закупок услуг инженеров-консультантов. Практика установления заказчиками в тендерной документации необоснованных требований к потенциальным участникам, отсутствие в государственных электронных системах информации о результатах деятельности в предыдущих проектах приводит к снижению конкуренции при закупках и возможного привлечения недобросовестных инженеров-консультантов.

Не меньшим риском является отсутствие критериев оценки качества и своевременности услуг, а также неурегулированность конфликта интересов между инженерами-консультантами и подрядчиками повышают риск предоставления некачественных услуг. Также усложняет прозрачность и контроль реализации проектов отсутствие четкого регламента по составу и содержанию отчетной документации деятельности ИК, а также механизмов доступа ИК к информации от подрядчиков.

"Как отмечают авторы отчета, отсутствие законодательно определенных полномочий инженеров-консультантов по фиксации недостатков, участия в оформлении исполнительной документации и контроля за деятельностью ИК со стороны заказчика создает риски снижения качества строительства. В то же время есть проблема и с допуском иностранных специалистов к оказанию услуг на территории Украины - из-за того, что нормы профессионального стандарта "Инженер-консультант (строительство)" и Порядка профессиональной аттестации распространяются исключительно на отечественных специалистов", - пояснила Елена Шуляк.

Она также добавила, что не способствует развитию прозрачного и профессионального рынка инженеров-консультантов создание своего рода монополии, поскольку все чаще в проектах появляется обязательное требование привлечения инженера-консультанта, когда речь идет о проектах за государственный счет. Причем это привлечение не является обоснованным с точки зрения сложности проекта. Это, акцентировала Шуляк, особенно важно в контексте того, что сумма государственного портфеля инвестиций уже превышает 11 трлн грн, и только на следующий год планируется реализация проектов на более 200 млрд грн.

"Сейчас в соответствующем реестре - более 385 инженеров-консультантов. Но специалистов, которые реально могут сопровождать сложные инфраструктурные проекты, в стране около полусотни. И именно на них мы пытаемся возложить часть государственного портфеля инвестиций, который уже превышает 11 трлн грн. Все чаще в проектах появляется обязательное требование привлечения инженера-консультанта. Не по необходимости или по сложности, а просто - обязательно. То есть мы нагружаем рынок, который еще не существует в зрелой форме, и подпитываем монополию", - отметила Шуляк.

Не менее опасен, отметила она, и принцип определения стоимости услуг. Когда вознаграждение инженера-консультанта начисляется как процент от стоимости строительства - 3%, а вместе с технадзором - 4,5% идет привязка не к качеству работы, а к, условно, цене бетона. При этом ответственность для них нулевая.

"Когда в профессии нет понятных прав, обязанностей и границ компетенции, то появляются уголовные дела, где инженер-консультант подписывает документы, не выезжая на объект, схемы, где специалист становится не гарантом качества, а просто человеком с подписью. Поэтому нам нужен не формальный институт инженеров-консультантов, а профессиональный, прозрачный и ответственный", - подчеркнула Елена Шуляк.

Для этого, по ее мнению, необходимо:

  • Формировать прозрачный и конкурентный рынок инженерно-консультационных услуг.
  • Определить четкие стандарты ответственности, прав и обязанностей.
  • Реформировать систему оплаты - привязать ее к результату, а не к стоимости строительства.
  • Ликвидировать возможность монополизации доступа к реестрам и сертификации.
  • Гармонизировать процессы с европейскими практиками, а не имитировать их фрагментами.

По мнению авторов отчета, пояснила Елена Шуляк, опыт Австрии, Германии и Франции в сфере услуг может быть ценным для Украины, особенно в контексте восстановления инфраструктуры, внедрения современных технологий и гармонизации с европейскими стандартами. В частности, опыт Австрии показывает, насколько эффективным в этом плане может быть использование BIM-технологий.

Внедрение в Украине BIM-технологий будет профессиональной поддержкой принципов прозрачности и подотчетности процессов по восстановлению и реконструкции Украины. Но для этого нужно закрепить их использование на обязательном уровне для случаев, когда речь идет о восстановлении объектов за бюджетные средства или за средства международных партнеров.

"В парламенте продолжается работа по обязательному внедрению BIM-технологий для объектов, восстановление которых будет финансироваться за бюджетные средства или за средства международных партнеров. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение и сейчас его готовят ко второму", - резюмировала Елена Шуляк.

В конце ноября Шуляк рассказывала, что в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект об обязательности применения ВІМ-технологий при проектировании объектов, которые строятся за государственный счет, и крупных инфраструктурных объектов. Однако, по ее словам, этот процесс движется не так быстро, как этого бы хотелось.

