Шуляк подчеркивает необходимость инвентаризации памятников: для чего это нужно

Кроме того, государственный реестр недвижимых памятников (ГРНП) работает только в опытном режиме. Как следствие - многочисленные коррупционные злоупотребления.

По оценкам НАПК, рассказала парламентарий, средний показатель результатов в решении проблемы отсутствия публичной информации относительно объектов культурного наследия и памятникоохранного законодательства, что приводит к застройке памятников культурного наследия, составляет лишь 10%.

"У нас есть определенный прогресс в методике учета, но без полноценной правовой базы для электронного реестра и без завершенной инвентаризации защита памятников остается уязвимой. Из положительного - обновлен Порядок учета, что является базисом для дальнейшей инвентаризации, запущен в опытную эксплуатацию ГРНП, профильное министерство регулярно обновляет и обнародует приказы/постановления о внесении/изъятии памятников", - сообщила Шуляк.

В то же время, отметила она, этого недостаточно для реальной защиты объектов культурного наследия от коррупционных злоупотреблений. Во-первых, до сих пор не принята правовая база для ГРНП: нет закона или постановления КМУ о функционировании и порядке ведения реестра - без этого невозможно развернуть полный функционал.

Во-вторых, не завершена инвентаризация памятников, а границы и режимы исторических ареалов нормированы частично: на 2022 год четко определены примерно в 30% населенных мест; даже действующие историко-архитектурные опорные планы часто без нужных режимов и границ зон охраны. Кроме этого, процедуры согласований на уровне закона до сих пор не выписаны исчерпывающе, что оставляет пространство для злоупотреблений.

Какая информация уже обработана

По состоянию на начало текущего года в ГРНП внесены:

4662 памятника национального значения;

79739 памятников местного значения;

21 только что обнаруженный объект, требующий верификации;

402 историко-культурные территории.

Как отметила Шуляк, оцифрованных решений, разрешений, проверок и т.д. в реестре пока нет - система в фазе наполнения. Поэтому сверхважно принять закон или постановление КМУ о функционировании и порядке ведения ГРНП, чтобы запустить полный набор сервисов и прозрачных данных.

Не менее важно завершить полную инвентаризацию объектов культурного наследия и обнародовать обновленные список исторических населенных мест и Госреестр памятников, с учетом результатов мониторинга.

Также нужно упорядочить границы и режимы исторических ареалов, определить их координаты и внести в градостроительный и земельный кадастры, и кроме этого, закрепить на уровне закона прозрачную и исчерпывающую процедуру разрешений, согласований и оснований для отказа в них.

"Прозрачность данных и четкие процедуры - это конец избирательности и хаоса с разрешениями. Публичный, полностью функциональный ГРНП и завершенная инвентаризация - наши ключи от коррупционных рисков в этой сфере", - резюмировала нардеп.