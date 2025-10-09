Шуляк подчеркивает необходимость инвентаризации памятников: для чего это нужно

В Украине до сих пор не упорядочены ключевые инструменты охраны недвижимого культурного наследия. Инвентаризация памятников не завершена, границы и режимы исторических ареалов нормированы фрагментарно.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, ссылаясь на "Национальный доклад об эффективности реализации государственной антикоррупционной политики в 2021-2025 годах", подготовленный НАПК.
Кроме того, государственный реестр недвижимых памятников (ГРНП) работает только в опытном режиме. Как следствие - многочисленные коррупционные злоупотребления.
По оценкам НАПК, рассказала парламентарий, средний показатель результатов в решении проблемы отсутствия публичной информации относительно объектов культурного наследия и памятникоохранного законодательства, что приводит к застройке памятников культурного наследия, составляет лишь 10%.
"У нас есть определенный прогресс в методике учета, но без полноценной правовой базы для электронного реестра и без завершенной инвентаризации защита памятников остается уязвимой. Из положительного - обновлен Порядок учета, что является базисом для дальнейшей инвентаризации, запущен в опытную эксплуатацию ГРНП, профильное министерство регулярно обновляет и обнародует приказы/постановления о внесении/изъятии памятников", - сообщила Шуляк.
В то же время, отметила она, этого недостаточно для реальной защиты объектов культурного наследия от коррупционных злоупотреблений. Во-первых, до сих пор не принята правовая база для ГРНП: нет закона или постановления КМУ о функционировании и порядке ведения реестра - без этого невозможно развернуть полный функционал.
Во-вторых, не завершена инвентаризация памятников, а границы и режимы исторических ареалов нормированы частично: на 2022 год четко определены примерно в 30% населенных мест; даже действующие историко-архитектурные опорные планы часто без нужных режимов и границ зон охраны. Кроме этого, процедуры согласований на уровне закона до сих пор не выписаны исчерпывающе, что оставляет пространство для злоупотреблений.
По состоянию на начало текущего года в ГРНП внесены:
Как отметила Шуляк, оцифрованных решений, разрешений, проверок и т.д. в реестре пока нет - система в фазе наполнения. Поэтому сверхважно принять закон или постановление КМУ о функционировании и порядке ведения ГРНП, чтобы запустить полный набор сервисов и прозрачных данных.
Не менее важно завершить полную инвентаризацию объектов культурного наследия и обнародовать обновленные список исторических населенных мест и Госреестр памятников, с учетом результатов мониторинга.
Также нужно упорядочить границы и режимы исторических ареалов, определить их координаты и внести в градостроительный и земельный кадастры, и кроме этого, закрепить на уровне закона прозрачную и исчерпывающую процедуру разрешений, согласований и оснований для отказа в них.
"Прозрачность данных и четкие процедуры - это конец избирательности и хаоса с разрешениями. Публичный, полностью функциональный ГРНП и завершенная инвентаризация - наши ключи от коррупционных рисков в этой сфере", - резюмировала нардеп.