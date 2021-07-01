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Олесій Чернишов: Рада ухвалила за основу два законопроекти, спрямовані на реформу сфери містобудування

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Київ, Четвер 01 липня 2021 19:49
Олесій Чернишов: Рада ухвалила за основу два законопроекти, спрямовані на реформу сфери містобудування Фото: Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада прийняла у першому читанні два законопроекти, які мають забезпечити комплексне реформування сфери містобудування.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Facebook.

"Ключові для реформи у сфері містобудування законопроекти №5655 та №5656 прийнято у першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Прийняття цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років квітнула у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також прийняття законопроєктів дозволить максимально автоматизувати послуги у цій галузі", - наголосив Олексій Чернишов.

Чернишов також зазначив, що для розробки законопроекту було проведено системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування.

Водночас він подякував за плідну співпрацю у розробці законопроекту народним депутатам, представникам Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, саморегулівних організацій та будівельного ринку.

Запропоновані законопроектом № 5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" зміни стосуються, зокрема:

  • мінімізації паперового документообігу між суб’єктами містобудування;
  • цифровізації процесів та реєстраційних процедур у будівництві;
  • розмежування містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду у сфері містобудівної діяльності;
  • посилення ролі органів місцевого самоврядування - зокрема, вони отримають розширені повноваження за контролем об’єктів будівництва, які будуються самочинно;
  • визначення учасників будівництва, їх прав та обов’язків, а також відповідальності кожного з них тощо.

Друзі, супер новина! Понад рік важкої спільної роботи і ми наблизили реформу містобудування до фінішної...

Posted by Олексій Чернишов on Thursday, July 1, 2021

Олексій Чернишов додав, що законопроект № 5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" має забезпечити комплексну реформу системи архбудконтролю та системи надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.

Нагадаємо, що у комітеті ВРУ з питань правоохоронної діяльності почала працювати робоча група з напрацювання узгодженої концепції та підготовки тексту законопроекту щодо удосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про те, що у Верховній раді зареєстровано два законопроекти, які спрямовані на комплексні зміни у сфері містобудування.

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