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Шуляк: держава допомагатиме жертвам сексуального насильства з боку російських солдат

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Середа 06 квітня 2022 10:56
Шуляк: держава допомагатиме жертвам сексуального насильства з боку російських солдат Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Правоохоронні та державні органи, а також громадський сектор будуть напрацьовувати дієвий алгоритм допомоги людям, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, жертвами насилля ставали не лише українські жінки і чоловіки, але й діти і навіть люди похилого віку. Ці факти вкотре підтверджують, що росіяни-окупанти втратили будь-яку людську подобу. Це психічно хворі люди, інакше як можна пояснити таку жорстокість у сучасному цивілізованому світі. Але ми знаємо точно: винні понесуть покарання! Саме для цього ми вже напрацьовуємо механізм допомоги жертвам - і фізично, і морально, і юридично", - сказала Шуляк.

За її словами, Україна планує застосувати міжнародні протоколи розслідування таких воєнних злочинів.

Окрім того, аби уникнути повторної травматизації потерпілих при роботі з жертвами, буде розроблена і розповсюджена зрозуміла інструкція для жертв, як зафіксувати злочин, додала вона.

"Також закликаю ЗМІ не полювати за жертвами. І жодним чином не травмувати їх психологічно знову", - зауважила Шуляк.

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